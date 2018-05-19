Hurda teşviğine ek indirim Renault ve Dacia’dan!

Renault ve Dacia, hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilerine ek indirim fırsatı sunuyor.

16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve model binek ya da hafif ticari aracını yenilemek isteyen müşteriler, kendi adlarına perakende alımlarında geçerli olan bu kampanyadan faydalanabiliyor. Renault ve Dacia, kampanya kapsamında Clio HB, Clio Sport Tourer, Kangoo Multix, Kangoo Express, Sandero, Lodgy, Dokker Combi ve Dokker Van'ın perakende satın alımlarında, anahtar teslim fiyatı üzerinden ek 5.000 TL'lik indirim sağlıyor.

Bu kampanya çerçevesinde hurda teşviki kapsamındaki binek ya da hafif ticari araç, aynı sınıfta olan Renault ya da Dacia araçla yenilenebiliyor.Müşteriler, hurda teslimine yönelik Hurda Belgesi'ni ibraz ederek ilgili indirimi kullanması halinde, Renault Finans'tan yüzde 1,44 faiz oranıyla kredi kullanma hakkına da sahip.