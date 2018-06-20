Hurda teşvikine ek indirimler!

1997 model ve daha eski olan otomobillerin hurdaya çıkarılmasına ilişkin yapılan uygulama 2019 yılına kadar sürecek. Hurdaya çıkarma durumunda araç sahiplerine 10 bin tl ödenecek. Bu rakamı az bulanlar içinse bu haber çok önemli, işte hurda teşvikine ek indirim yapan markalar!

Bildiriyle, 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların trafikten ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak ‘yeni araç’ alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenleme kapsamına, yarı römorkler için çekiciler, sürücü dahil 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler, binek otomobil, panelvan, pikap, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pikap, kamyonet, kamyon vb. araçlar girecek. Motosikletler, hava taşıtları, deniz taşıtları ve iş makineleri gibi taşıtlar kapsamda olmayacak.

Yeni alınacak olan aracın vergisiz fiyatı 46 bin liranın altındaysa teşvik tutarı 10 bin lira olacak. Vergisiz fiyatı 46 bin lira ile 80 bin lira arasında ise 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin liranın üzerindeyse 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanacak.

Bu indirim tutarlarının üzerine markalarda ek indirimler yapmaya başladı. İşte ek indirim yapan markalar;

FIAT

Fiat, Haziran ayında devreye aldığı ‘Süper Teşvik Kampanyası'nda sunduğu 15 bin TL'ye varan avantajla dikkat çekiyor. Haziran ayı süresince geçerli olacak kampanyada, 10 bin TL'lik hurda teşvikinin yanında 5 bin TL'lik ek indirim fırsatı da sunuluyor. Süper Teşvik Kampanyasıyla Egea Model Ailesi üyelerine 999 TL taksit ve 61 bin 900 TL'den başlayan fiyatla sahip olunabiliyor.

SUZUKI

Vitara, Haziran ayında hem off-road tutkunlarına hem de şehirdeki maceraseverlere sesleniyor. 3 farklı donanım seçeneği bulunan Suzuki Vitara, 8 bin TL'ye varan hurda teşvikiyle birlikte 103 bin 250 TL'den başlayan rakipsiz satış fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

RENAULT VE DACIA

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