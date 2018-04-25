Hyundai’den i20’ye makyaj!

Markanın B segmenti otomobili olan i20, tanıtıldığı günden bu yana bir yenilikle karşımıza çıkmamıştı. Bu yılın son aylarında piyasaya çıkacak olan i20'ler ise makyaj kapsamında yenilenecek.

İlk defa 2008 yılında karşımıza çıkan otomobil, markanın Getz modelinin yerini almıştı. Tasarımı, kullanışlılığı ve motor seçenekleriyle segmentindeki rekabete ortak olmaya çalışan i20 o günden bu yana makyaj dahil hiç bir yenilenme operasyonuna maruz bırakılmamıştı.

Bu yılın sonlarında ise fotoğraflardan gördüğünüz biçimde modernize olan i20’lerle tanışacağız. Otomobilin farları, tamponları, yeni jant seçenekleri, stopları otomobilin dışarıdan olan yeniliğini simgeliyor.

Aracın içine geçtiğinizde ise yeni olmasa bile tasarım anlamında yenilenmiş olan ön konsolu hemen gözünüze çarpıyor. Özellikle multimedya ekranındaki farklılık, makyaj öncesinde kullanılan dokunmatik ekrandan daha kullanışlı olduğunu gösterir nitelikte. Bu ekran 7 inç boyutunda Android Auto ve Apple CarPlay’i destekliyor. Ayrıca makyajlı i20’de Şeritten Çıkma Uyarı Sistemi, Şerit Takip Asistanı ve Otonom Acil Frenleme gibi önemli güvenlik yardımcılarını da kullanıcısına sunacak.



i20’deki yenilikler kozmetik farklılıklarla da bitmiyor. Makyaj kapsamında markanın geliştirip ürettiği 1 litrelik turbo beslemeli motora kavuşan otomobil, 7 ileri çift kavramalı şanzıman opsiyonunu da kullanıcısına sunacak.