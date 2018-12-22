Hyundai’den Türkiye’ye yatırım!

Hyundai, İzmit’teki fabrikasını geliştirmeye ve kalitesini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan yeni bir yatırımla boya bölümünü geliştiren Hyundai Assan, mevcut hatlarının üretim çeşidini artırmış oldu. Hyundai Assan, yıllık 230 bin adet üretim kapasiteli fabrikasına yeni bir yatırım daha yaptı. Geliştirilen boya bölümü, siyah tavan rengine sahip çift renkli i20’leri üretmeye başladı bile...

Yılda 33 bin adet üretilecek olan çift renkli i20 modelleri Avrupa'dan gelen talepleri fazlasıyla karşılayacak ve daha sonra iç pazarda da satışa sunulacak. Boya hattında 11 farklı renk seçeneği bulunurken ayrıca direkler, tavan, karkas ve bagaj kapağı üst bölgeleri de en son teknoloji robotlarla siyah renge boyanabiliyor.

İlk olarak 1997 yılında üretime başlayan fabrikanın boya bölümü, bugünkü son yatırımla beraber toplam 24.200 metrekarelik alana ulaştı. Ayrıca toplam 351 personelin görev aldığı bölümde 49 adet robot bulunuyor. Saatte 36 adet araç boyayabilen hatta 63 adet de istasyon bulunuyor.

Fabrikada ayrıca, araçları ve personelleri aynı anda taşıyabilen bir konveyör sistemi de yapıldı. Bu konveyör sistemi, dünyadaki bütün Hyundai fabrikalarındaki mastik hatları arasında ilk kez Türkiye'de kuruldu. Mastik uygulamasından sonra araçların iç kısmına titreşim önleyici pedler yerleştiriliyor ve sonrasında alt gövde mastik uygulama hattına gönderiliyor. Geçtiğimiz ay Hyundai Motor Grubu tarafından 33 Hyundai fabrikası arasında kalitesiyle birinci seçilen Hyundai Assan, beş yıldızlı ödülü hak kazanmıştı. Bu son yatırımla beraber iddiasını artıran Hyundai Assan, hem ürün kalitesine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecek.