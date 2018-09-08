i20 WRC doğduğu topraklara dönüyor!

Hyundai Motorsporları Takımı, 2018 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) onuncu ayağı olan Türkiye Rallisi için ülkemize geliyor. Sekiz yıl aradan sonra tekrar Türkiye'ye merhaba diyecek olan takımlar, zorlu fakat bir o kadar keyifli bir mücadeleye girecekler.

Daha önce Akdeniz ve Marmara bölgesinde yapılan yarışlara, 2018 yılında Ege bölgesi ev sahipliği yapacak. Ülkemizin güney batısındaki ünlü tatil beldesi Marmaris'te yapılacak ralli, 13 Eylül Perşembe günü Nestel Marina önünde start alacak ve 16 Eylül akşamı son bulacak. Türkiye Rallisi, uzunluğu 317 kilometre olan 17 özel etabı içeriyor.

Türkiye Rallisi, Hyundai markası adına birincilik dışında başka bir öneme sahip. Hyundai Assan fabrikasında üretilerek 40'tan fazla ülkeye ihraç edilen i20 modelinin ralli versiyonun gövdesi de aynı fabrikada üretiliyor. Bu nedenle, i20 WRC yarışta ev sahibi olarak öne çıkıyor.

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Hyundai Takımı, WRC şampiyonasında 13 puanlık bir üstünlüğe sahip. Ayrıca takımın Belçikalı pilotu Neuville, dişli rakibi Sébastien Ogier’e göre 23 puanlık avantaja sahip.

Takım patronu Michel Nandan ralli ile ilgili olarak, “WRC etkinliği için yeni bir yeri ziyaret ettiğimizden beri epey bir zaman geçti. Bu yüzden Türkiye’nin bizlere neler sunabileceğini keşfedeceğimizden dolayı büyük heyecan duyuyoruz. Rotaları ilk kez deneyimledikten sonra bizi hangi zorlukların beklediğini tüm ekip olarak görmüş olacağız. Türkiye'deki bazı düzenlemeler önceden etapları test etmemizi engelledi, ancak tüm ekipler Fransa’nın güneyine hazırlık yapma şansına sahip oldular. Ekipler sürekli olarak araçlarımızın ayarlarını geliştirecekler ve bir bakıma Türkiye Rallisi, i20 WRC'nin gelişimine de katkıda bulunmuş olacak.

380 beygirlik gücünde

Gövdesi ve bazı parçaları Hyundai'nin İzmit fabrikasında üretilen i20 WRC, markanın Alzenau, Almanya'da bulunan tesislerinde tipik bir ralli aracına dönüştürülüyor. Markanın son beş yıldır sürekli olarak geliştirmeye devam ettiği aracın motoru 1.6 litre hacminde ve turbo beslemeli. Dört silindirli turbo motorun 6.500 devirde ürettiği güç ise 380 beygir. 5.500 devirde 450 Nm maksimum tork değeri sunan i20 WRC, dört tekerlekten çekiş sistemine ve hava soğutmalı Brembo frenlere sahip.