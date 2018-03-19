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Ibiza’dan FR ve Xcellence

Seat markasının B segmenti otomobili olan Ibiza'ya FR donanım dopingi!

Sozcu.com.tr
android-time 08:30 19 Mart 2018
Haberler Otomotiv
Ibiza’dan FR ve Xcellence
Seat markasının B segmenti otomobili olan Ibiza'ya FR donanım dopingi!

Geçen yıl Style donanımıyla Türkiye'de satışa sunulan 5. nesil Ibiza, 2018 ilk çeyreğinde üst versiyonları olan FR ve Xcellence donanımlarıyla Ibiza severlerle buluştu.

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Sportif ve dinamik sürüş özelliklerine sahip FR ve konfor özelliklerinin ön plana çıktığı Xcellence donanımlar 1.0 litrelik 115 beygir güce sahip 3 silindirli benzinli turbo motor ve 7 ileri şanzımanla sunuluyor. 2018 model 1.0 EcoTSI 115 HP DSG FR, 90 bin 900 liradan, 2018 model Ibiza 1.0 EcoTSI 115 beygir DSG Xcellence, lansmana özel kampanya dahilinde 88 bin 900 TL'lik fiyatlarla satışa sunuluyor.

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