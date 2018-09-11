İkinci el araç almak için en iyi zaman!

2.el otomobil ve hafif ticari araç pazarı yedi aylık dönemde büyümesini sürdürerek yüzde 9 arttı ve 4.112.842 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılının aynı döneminde ise 3.703.580 adet olmuştu. Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın, pazardaki gelişmeleri değerlendirirken “TÜİK raporuna göre ikinci el otomobil pazarı yılın ilk 7 ayında yüzde 9 arttı, bu artış olurken sıfır otomobil pazarı ise yüzde 21 daraldı. Özellikle Ağustos ayında yaşanan döviz kurlarındaki dalgalanmalar, otomobil alacaklarının taleplerini beklemeye almaları pazara negatif yönde etki etti. Sıfırla ikinci el arasındaki fiyat makasının beklenenden açık olması da talebi 2. el otomobillere yönlendirdi” açıklamasında bulundu.

Türkiye otomobil pazarı, 2018’in 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 daralarak 440 bin 428 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında otomobil pazarı yüzde 51, hafif ticari araç pazarı yüzde 58 küçüldü. Aydın, döviz kurlarının henüz stabil bir hale gelmemesinden dolayı bu yıl otomotiv pazarının son 10 yılın en düşük adetlerinde kapanabileceğine dikkat çekerken “Sıfır araç fiyatları, gerek ithal araçlar gerekse yerli araçların ithal girdi maliyetlerinin yükselmesi ile önemli oranda arttı ve bu artışın sürebileceği bir dönem yaşamaktayız. Döviz kurlarındaki tüm artışın fiyatlara yansımadığını görüyoruz, önümüzdeki günlerde sıfır araç fiyatlarındaki artışlar, kurların bu seviyelerde kalması durumunda, devam edecektir. Tüketicilerin gelir düzeyinin, sıfır otomobil fiyatlarındaki artışa paralel olarak artmaması nedeniyle talep 2. el otomobillere kayacaktır. Özellikle Otoshops gibi kurumsal 2.el ticareti yapan markalara talebin artmasını bekliyoruz.” dedi.

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