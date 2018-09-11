İkinci el araç almak için en iyi zaman!

Türkiye otomobil pazarı, 2018’in 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 daralarak 440 bin 428 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında otomobil pazarı yüzde 51, hafif ticari araç pazarı yüzde 58 küçüldü.
Aydın, döviz kurlarının henüz stabil bir hale gelmemesinden dolayı bu yıl otomotiv pazarının son 10 yılın en düşük adetlerinde kapanabileceğine dikkat çekerken “Sıfır araç fiyatları, gerek ithal araçlar gerekse yerli araçların ithal girdi maliyetlerinin yükselmesi ile önemli oranda arttı ve bu artışın sürebileceği bir dönem yaşamaktayız. Döviz kurlarındaki tüm artışın fiyatlara yansımadığını görüyoruz, önümüzdeki günlerde sıfır araç fiyatlarındaki artışlar, kurların bu seviyelerde kalması durumunda, devam edecektir. Tüketicilerin gelir düzeyinin, sıfır otomobil fiyatlarındaki artışa paralel olarak artmaması nedeniyle talep 2. el otomobillere kayacaktır. Özellikle Otoshops gibi kurumsal 2.el ticareti yapan markalara talebin artmasını bekliyoruz.” dedi.