İkinci köprüden geçiyor!

Renault, minibüs, kamyonet ve panelvan versiyonları bulunan Master modeli için müşterilerine yeni bir seçenek daha sunuyor: Master kısa şasi panelvan.

8 ve 9 m3'lük alternatifleri olan kısa şasi Master Panelvan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçebilme gibi önemli bir özelliğe sahip. Yeni 2.3 dCi 130 bg Euro 6 dizel motoruyla maksimum 320 Nm tork üreten Master Panelvan, 7,7 ve 7,8 litre değerlerle düşük yakıt tüketimi sunuyor. Master Panelvan, sağlamlığı ve işlevselliği yansıtan tasarımının yanı sıra ferah ve konforlu bir kabine sahip.

Master Panelvan; ABS, Acil Fren Destek Sistemi (AFU), Elektronik Denge Sistemi (ESP), Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Römork Savrulma Önleyici, Extended Grip (Yol Tutuş Desteği), Sürücü Hava Yastığı, darbe emici yan koruma barları,ön ve arka disk frenler gibi güvenlik donanımlarını standart olarak sunuyor.

Kısa şasi Renault Master Panelvan, 103.100 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.