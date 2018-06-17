İlk beş ayda Türkiye’de ve Avrupa’da en çok satan SUV o oldu!

Volvo, 2010 yılında Çinli milyarder tarafından satın alındıktan sonra ilerlemesine tam gaz devam ediyor. O günden bu yana yapılan geliştirmeler ve yeni tanıştığımız modeller sayesinde Volvo, 2018 yılı ilk 5 ayı itibariyle hem Avrupa'da hem de ülkemizde bu değişimin ilk adımı olan XC90 ile pazar lideri pozisyonda. Biz de bu liderliği daha yakından incelemek için XC90 ile güzel bir hafta sonu geçirdik...

Markanın SUV segmentinde amiral gemisi modeli olan XC90 ile ilk tanışmamız 2002 yılına kadar gidiyor. O yıl düzenlenen Detroit Otomobil Fuarı’nda otomobil severlerin karşısına çıkan XC90’ın ikinci nesiliyle de 2014 yılınd tanıştık, aradaki zaman farkı oldukça fazla ancak bu farka kesinlikle değmiş…

Yeni XC90, büyük gövdesi, güvenlik elemanları ve sade tasarımıyla karşımıza çıktı. Otomobil duruşu ve imajıyla öyle her SUV almak isteyeni etkilemek yerine bu otomobili alacak insanlara bir sebebe sahip olma zorunluluğu verdi. Çünkü XC90’nın sınıfında yer alan rakiplerinin her biri, bu sınıfı dönem dönem domine etmiş, sınıf ihtiyaçlarını iyi sentezlemiş ve kendilerini bu yönde geliştirmişlerdi. Örnek vermem gerekirse Range Rover Sport hem arazi hem de konforlu sürüşte kendini öne çıkarırken, BMW X5 yolda çok fazla iyiydi.

Volvo mühendisleri, gerçekten aradaki 12 yıllık süreyi çok iyi değerlendirip, bu segmentte mücadele edecek yepyeni bir XC90 oluşturmuşlar. Otomobili ilk defa gördüğünüzde farlarının ortasında yer alan Thor’un çekici formundaki gündüz farları oluyor. Dikdörtgen formuna sahip olan geniş motor ızgarası otomobilin ön kısımdaki tasarımını oluşturuyor.

Aracın yan profiline geçtiğinizde ise sade ve krom detaylarla süslenmiş olan profili dikkat çekiyor. Özellikle yüksek omuz çizgisi ve çok kaslı gözükmeyen çamurluk yapıları sayesinde otomobil olduğundan kısmi olarka daha ufak gözüküyor.

Aracın arkasına geçtiğinizde ise tavandan tamponun başladığı noktaya kadar uzanan stoplar bu bölümün en gözdesi oluyor.

Dış detayları bir kenara bırakıp aracın içine geçtiğinizde ise ferah ve açık renkli bir kabin size merhaba diyor. Konsolun ortasına dikey olarak yerleştirilmiş multimedya ekranı, tuş kalabalığını ortadan kaldırmış.

Dikkatli bir biçimde ön konsola baktığınızda, mekanın tasarımı aslında bu ekran etrafında şekillenmiş olduğunu fark ediyorsunuz. Yaklaşık 10 inç boyutunda olan bu ekran üzerinden otomobille alakalı tüm güvenlik sistemlerine, navigasyona, bağlı olan akıllı telefonunuza, ses sistemine rahatlıkla erişebiliyorsunuz.

Bu ekranla birlikte çalışan gösterge paneli de tamamen lcd ekran. Gösterge panelini takip etmek de oldukça kolay.

Otomobilin motor özelliklerine baktığınızda ise iki farklı motor seçeneği karşınıza çıkıyor. D5 dizel yakıtlı motor seçeneği, T8 ise hem benzinli hem de elektrik motorlu versiyonun adı olarak geçiyor. Test aracımız ise D5 kodlu versiyon idi.

D5 kodlu otomobil 2 litre dizel motora sahip ve sürekli dört tekerlekten çekiş özelliği sunuyor. 235 beygir güce ve 480 Nm tork üretiyor. PowerPulse isminde bir kompressör sistemine sahip. Özellikle motorun sahip olduğu büyük turboyu, alt devirlerde kolay doldurmak için bu sistemi geliştiren Volvo mühendisleri elektrikli bir motorla turboya alt devirlerde ekstra hava yüklüyor. Bu sayede de otomobilin “ölü” diye tabir edilen alt devirleri beklediğinizden daha hareketli bir noktaya geliyor. D5 AWD olan XC90’nın 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 7.8 saniyeyi alıyor…

Yazının da başında belirttiğim gibi XC90’nın en önemli durumu, 2018 yılı ilk 5 ayında hem Avrupa’da hem de Türkiye’de en çok tercih edilen SUV olması. XC90 Avrupa’da 11 bin 565 adet satın alınırken, ülkemizde 342 adet satılmış durumda. XC90’nın ülkemizde bulunduğu SUV sınıfı ilk 5 ayda toplam 600 adete yakın satışa sahip. Toplam rakama göre XC90 pazarın yarısını domine etmiş durumda. Peki Volvo bunu nasıl yaptı?

Satış rakamı konularında markaların izlediği pazarlama stratejileri oldukça önemlidir ancak premium markalar Türkiye gibi pazarlarda çok da alışılmışın dışına çıkan pazarlama stratejileri belirlemezler, daha çok otomobilin özellikleri ve duruşu ayrıca da markanın imajı tercih edilme miktarını önemli ölçüde etkiler.

Volvo XC90, rakipleriyle neredeyse aynı özellikleri daha uygun fiyata sunan bir SUV olarak ilk adımda kendini belli ediyor. O sınıfta bulunan modellerin çoğuyla aynı özelliklere sahip hatta bazı noktalarda fazlasını bile kullanıcısına sunuyor. Güvenlik sistemleri konusunda her yaştan kullanıcıyı etkileyen bir imajı var. Özellikle XC90, bugüne kadar ölümlü kazası bulunmayan otomobiller arasında. Konfor ve güvenlik özellikleri bu şekildeyken mühendisler bu iki ana maddeye başka yan maddeler de tabi ki eklemişler.

Otomobilin günümüz teknolojik özellikleri de dikkat çekiyor. Sensus yazılımlı multimedya ekranı, otomobilin karakterini değiştiren sürüş modları, teknolojik birer unsur olan güvenlik sistemleri ve tabi ki 13 bin tl değerinde Bowers&Wilkins ses sistemi bunların en öne çıkanları.

XC90 tüm bunlara ek olarak 110 km/s hıza kadar AutoPilot teknolojisini de kullanıcısına sunuyor. Bu sistem otomobilin şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleme sistemleriyle birlik çalışıyor. Yol çizgilerini algılayan sistem virajları dönmenize yardımcı olurken, takip ettiğiniz araç ya da önünüzdeki trafik yavaşladığında, sizin onlarla aranızda olan mesafeyi de koruyor.

Son olarak XC90 motorlarıyla da tercih edilme miktarını arttırıyor. D5 dizel motor hem güçlü hem çevreci hem de performanslı. Bu motor XC90 gövdesinde ortalama 100 km’de 5.7 lt yakıt tüketimine sahip. Ayrıca 149 g/km CO2 salımı da var.

Pek hoşlanmadığınız bir teknolojiyse dizel motor, otomobilin ülkemizde satılan T8 kodlu hibrit versiyonu da bulunuyor. 2 litre turbo benzinli motorla birlikte çalışan elektrik motoru sayesinde T8 XC90, 2.1 lt / 100 kmgibi inanılması güç bir yakıt tüketim verisine sahip. 49 g/km de CO2 salımı…

Bu maddeleri birleştirdiğinizde bu sınıfta XC90 almak en mantıklı tercih olarak öne çıkıyor. Otomobilin başlangıç fiyatı 590 bin tl civarında, ekleyeceğiniz opsiyonlarla bu fiyatı yukarılara çıkarmanız mümkün ancak dizel motorlu ve ortalamanın üzerinde bir XC90 için 610 bin tl’nin üzerinde bir fiyat ödemeniz gerekecek.