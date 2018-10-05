İlk dokuz ayın sonunda en çok satan modeller

Türkiye otomotiv pazarında Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç olarak toplam 23.028 adet otomobil satışıyla kapandı. Bu rakamlarda satış en son 2002 yılında olmuştu.Tüm markalar ve bayiler otomobil satışlarını hızlandırmak için kampanyalar düzenlerken pazarda bir artış olur mu gelecek aylarda göreceğiz. Peki dokuz ay sonucunda en çok hangi modeller satıldı?

Hafif ticari ve otomobil satışlarının toplamı bu 20 bin 28 olarak gerçekleşti. Dokuz aylık süre boyunca ise toplam olarak 463.456 adet araç satışı gerçeklemiş oldu. Bunun 100.991 adedi hafif ticari araçlardan oluşurken, 362.465’i de otomobil satışı olarak gerçekleşti.

Otomobil satışlarının ise 1071 adedi A segmentine, 102 bin 163 adedi B segmentine, 199 bin 836 adedi C segmentine, 46 bin 373 adedi D segmentine, 10 bin 674 adedi E segmentine, 2 bin 348 adedi de F segmentine ait.

Peki bu segmentlerde en çok satan modeller hangileri?

A segmentinde toplam satış adedi 1071 olarak gözüküyor. Hyundai i10, ilk dokuz ayın sonunda 777 adetlik satışla lider pozisyonda. i10, eylül ayında 47 adet satılmış. Segmentindeki diğer rakipleri ise Kia Picanto 97, Fiat Panda 63 ve Fiat 500 de 58 adetlik satış rakamına ulaşmış durumda.

B segmentinde ise toplam 102 bin 163 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Renault Clio tam 18 bin adetlik satış rakamıyla lider. Clio eylül ayında 368 adetlik satış yapmış.

Hyundai i20, 9974 adetlik satışla liderin en yakın rakibi olmuş. i20 eylül ayında ise 413 adetlik satış rakamına ulaşmış.

Peugeot 301 ise 9365 adetlik satışla üçün sırayı almış durumda. 301’in eylül satışları ise 88 adet olarak gerçekleşmiş.

C Segmentine gelince pazarın zaten yarısından fazlasını bu segmentin oluşturduğunu fark ediyorsunuz. Toplam olarak C segmentinde satılan otomobil sayısı 199 bin 836 olarak gerçekleşmiş.

Bu segmentin lideri 23 bin 522’lik satışla Türkiye’de üretilen Renault Megane Sedan. 1323 adetlik satışı ise eylül ayında gerçekleştirmiş.

Yine Türkiye’de üretilen Egea sedan ise 21 bin 783 adetlik toplam satışa ulaşmış. 495 adetlik satışı ise eylül ayında gerçekleştirmiş.

Üçüncü sırada ise Türkiye sınırlarında üretilen bir model daha yer alıyor. 16 bin 9 adetlik satışıyla Honda Civic Sedan. Civic Sedan, eylül ayında 1425 adetlik satış rakamına ulaşmış.

Dördüncü sırada ise Toyota’nın en önemli modeli olan ve ülkemizde üretilen Corolla modeli 15 bin 293’lük satış rakamıyla dikkat çekiyor. Corolla, eylül ayında 546 adet satılmış.

D Segmentinde ise toplam satış rakamı 46 bin 373 olarak gerçeklemiş durumda.

Bu satışların neredeyse üçte birlik bölümü Volkswagen Passat olarak gerçekleşmiş. Passat toplam 15 bin 635 adetlik satışa imza atmış. Eylül ayındaki Passat satışları ise 1142 olmuş.

Listede ikinci sırada ise Çek markanın sedan modeli olan Skoda Superb geliyor. Super 5829 adetlik satış rakamına ulaşmış. 339 adet Superb sadece eylül ayında satılmış.

Bu iki markayı 5026 adetlik satış rakamıyla Mercedes C Serisi takip ediyor. C Serisi’nin eylül ayı satış rakamları ise 181 adet olarak gerçekleşmiş.

E segmentine geldiğimizde ise toplam satışların 10 binin biraz üzerinde olduğunu fark ediyorsunuz.

Bu segmentte en çok tercih edilen otomobil 2823 adetlik satışla Mercedes E Serisi olmuş durumda. E Serisi sadece eylül ayında 191 adet satılmış.

Hemen arkasından ise 2579 adetlik satışla BMW 5 Serisi geliyor. Bu otomobilin de eylül satışları 35 adet olarak kayıtlara geçmiş.

Listenin üçüncü sırasında ise Audi A6 modeliyle 1375 adetlik satış rakamıyla yer alıyor. Bu otomobilden eylül ayında 67 adet satılmış.

Segmentlerin en üstü olan F segmentinde ise toplam satış rakamı 2 bin 348 adet olarak gerçekleşmiş durumda.

Bu segmentte ise lider 206 adetlik satışla Mercedes-Benz S Serisi olmuş. Eylül ayında S Serisi’nden toplam 17 adet satılmış.

106 adetlik satışla ikinci sırada yine bir Mercedes-Benz modeli olan CLS yer alıyor. Eylül ayındaki satışları ise 19 adet olarak

gerçekleşmiş.

Bu segmentte üçüncü sırada ise BMW 7 Serisi 80 adetlik satışla yerini almış. Bu otomobilden eylül ayında 3 adet satılmış.

Gelelim SUV pazarında neler olduğuna. Ülkemizdeki SUV pazarının toplam satışı, 2018 yılı Eylül ayı sonuçlarıyla birlikte 73 bin 374 adet olarak gerçekleşmiş.

Bunun 10 bin 283 adeti B SUV modellerinden oluşurken, C SUV modelleri 49 bin 433 adet satılmış. D SUV modelleri ise 8 bin 832 adetlik satış rakamına ulaşmış. E SUV modellerinde ise durum 3057 olarak kayıtlara geçmiş ve son olarak F SUV modelleri 1769 adetlik satışa ulaşmış.

B SUV segmentinde ilk sırada 1898 adetlik satışlar Renault Captur bulunuyor. Captur eylül ayında 31 adetlik satış yapmış.

Suzuki Vitara ise en çok satan ikinci model olarak 1501 adet satış gerçekleştirmiş. Bu otomobilden eylül ayında 49 adet satılmış.

Jeep markasının Renegade modeli ise bu segmente 1106 adetlik satışla en çok satan üçüncü model olmuş durumda. Bu otomobilden eylül ayında ise 55 adet satılmış.

Rekabetin en çetin yaşandığı C SUV segmentinde ise liderlik 9880 adetlik satışla Nissan Qashqai’nin olmuş. Qashqai’den eylül ayında 781 adet satılmış.

Dacia Duster ise 8951 adetlik satışla ikinci sırayı almış. Duster’dan eylül ayında 645 adet satılmış.

Listenin üçüncü sırasında ise Peugeot markasının 3008 modeli yer alıyor. 3008’den toplamda 6045 adet satılırken sadece eylül ayında 245 adet satış yapılmış.

D SUV segmentine geçtiğimizde ise Honda CR-V 2248 adetlik satışla lider ve eylül ayında 214 adet satılmış.

Nissan X-Trail 1543 adetlik satışla ikinci sırada ve eylül ayında 65 adet satılmış.

BMW X1 ise 1213 adetlik satışla üçüncü sırada ve eylül ayında 27 adet satılmış.

E SUV segmentinde ise BMW X3 705 adetlik satışla lider ve eylül ayında da 14 adet satılmış.

F SUV segmentine geçtiğimizde ise liderlik 537 adetlik satışla Volvo XC90’nın. XC90’dan eylül ayında 43 adet satılmış.