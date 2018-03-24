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İlk “Pole” pozisyonu Hamilton’nun!

Yarın yapılacak olan Melbourne Grand Prix'inde sıralama turları tamamlandı. Bugün geçilen sıralama turları seansında yarın pole pozisyonunda geçen yılın şampiyonu Mercedes pilotu Hamilton var. Raikonen ikinci, Vettel ise üçüncü olarak yarın start alacak pilotlar.

Fatih TAN
android-time 11:13 24 Mart 2018
Haberler Otomotiv
İlk “Pole” pozisyonu Hamilton’nun!
Yarın yapılacak olan Melbourne Grand Prix'inde sıralama turları tamamlandı. Bugün geçilen sıralama turları seansında yarın pole pozisyonunda geçen yılın şampiyonu Mercedes pilotu Hamilton var. Raikonen ikinci, Vettel ise üçüncü olarak yarın start alacak pilotlar.

Valteri Bottas’ın son sıralama turu seansında geçirdiği kaza, Hamilton’a yaradı! Sıralama turlarının başında çok hızlı olmasa da Hamilton, liderliği kimseye kaptırmadı. Ardından ikinci seansta Hamilton’nın hızlanması gözle görülür şekilde oldu ve 0.6 saniye farkla ilk cebe yerleşti…

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Ferrari’den Raikonen ve Vettel ise 2. ve 3. sıraları aldılar. Red Bull’dan Verstappen 4. olurken takım arkadaşı Ricciardo 5. sırada yarın start alacak.

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Mercedes’in Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas, kazasının ardından sıralamaları 10. sırada tamamlamış oldu ancak tamir işleminin ardından muhtemelen daha da gerileyecek.

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Renault motoruyla yeni bir sezona yeni bir dönem adıyla başlayan McLaren, 2. seansta elenmekten kurtulamadı. Fernando Alonso 11. olurken onu takım arkadaşı Stoffel Vandoorne takip etti.

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Sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP, pazar sabah 08:10’da başlayacak.

Bugünkü sıralama turlarının sonuçları ise aşağıdaki gibi:

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Son güncelleme: android-time 11:1824.03.2018
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