İlk sahibi İngiltere Prensi’nden satılık!

İngiltere'de yayın yapan bir ikinci el internet sitesinde yer alan Prens Harry'nin RS6'sı, yerel basında kraliyet ailesinin paraya ihtiyaçları mı var söylentisine sebep oldu. Aslında durum çok farklıydı ama kraliyet ailesi bu konu hakkında açıklama yapmadı. İşte Prens Harry'nin az kilometreli otomobili...

Kraliyet ailesi genellikle İngiliz otomobil markalarını tercih etse de zamanında yaptıkları kiralama anlaşmaları sonucunda farklı ülkelerin otomobillerini de kullanabiliyorlar. Bunun en yakın örneği ise işte bu haberdeki Audi RS6!

Prens Harry’nin RS6’sı evlenmeden önce kullandığı bir otomobil. Araç 4464 mil yani 7184 km kullanılmış, Daytona Gri renkli bir station wagon. Markanın oldukça popüler olan otomobili her ne kadar station wagon gövdeli olsa da oldukça güçlü ve hızlı bir model. Prens Harry’nin otomobili ekstra olarak RS Sport süspansiyonlara ve Dinamik Sürüş Kontrolü sistemine sahip ayrıca gece görüş asistanı da var…

Prens’in otomobilinin içine baktığınızda ise siyah deri ve karbon fiber trimlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Bu iç mekan tasarım detayları RS6 için çok özel bir durum değil.

Otomobilin İngiliz sitesindeki satış fiyatına gelecek olursak 71 bin 900 sterlin yani 473 bin 871 tl olduğunu görüyoruz. Bu otomobilin emsalinin ülkemizdeki ikinci el fiyatı en az 243 bin euro yani 1 milyon 426 bin 410 tl.

2017 model olan otomobil 4 litre V8 motora sahip. Motor 560 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. Dört tekerlekten çekişli olan bu özel Audi, 0’dan 100 km/s hıza 3.9 saniyede ulaşıyor.