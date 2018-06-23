İlk tam elektrikli Volvo böyle olacak!

Volvo'nun ilk tam elektrikli modeli markanın yeni küçük SUV modeli olan XC40 gövdesinde olacak. Bu detay Volvo'nun tasarım şefi Thomas Ingenlath tarafından duyuruldu.

Autocar Dergisi’ne konuşan Ingenlath tam elektrikli olan otomobil üretimini kabul ettiklerini ve ilk örneğin de XC40’ın elektrikli versiyonu olacağını S60’ın lanse edildiği tarihte verdi. Markayı yakından takip edenler aslında ilk elektrikli model olarak Volvo’dan ayrılan Polestar’ın bir versiyonunu bekliyorlardı ancak bu hamle herkesi şaşırttı. Bu durumda ikinci elektrikli versiyon Polestar adıyla gelecek…

Elektrikli XC40 aslına bakarsanız bize markanın elektrikli diğer modelleriyle alakalı da fikir verecek. Bu modeli takip edecek olan yeni otomobil ise Volvo’nun Güney Karolina fabrikasında 2021 yılında üreteceği XC90 EV. Ingenlath, “Herhangi bir gizlimiz saklımız yok, yeni elektrikli olan otomobilimiz XC40 olacak. Sonrasında Polestar 2’de ürün gamındaki yerini alacak. XC40 ile başlayacağız ve sonrasında bu adım diğer modellerimizde de devam edecek. Devamı ilk olarak XC90 ile göreceksiniz” açıklamasında bulundu.

İddialı elektrikli modeller sadece Polestar ile gelecek!

Volvo’nun 2025 yılındaki satışlarının yüzde 50’si elektrikli otomobillerden oluşacak. XC40’ın tam elektrikli versiyonunun yanında hibrit versiyonu da olacak. Polestar ise markanın sadece iddalı ve cesur elektrikli modellerini oluşturacak.

“Yeni format, gövde tasarımı ve geleneksel olmayan elementler üzerine çalışırken Polestar’ı oluşturduk. Bizim gelişim stratejimiz, Volvo ürün gamının tamamen elektriklenmesi yönünde. Biz bu strateji üzerine çalışırken, Polestar da yeni ve geleneksel olmayan modeller üzerine çalışıyor” Ingelath açıklamalarını yaptı.