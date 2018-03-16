İlkbaharda otomobil satın almak!

Mart ayındaki otomobil satın alma kampanyaları devam ediyor. Skoda, Ford ve Peugeot'un kampanya detaylarını buradan öğrenebilirsiniz.

SKODA

Mart ayında Skoda sahibi olmak isteyenler için Fabia, Yenilenen Rapid; Rapid Spaceback, Octavia, Superb ve Kodiaq modellerinde çok özel fırsatlar sunuluyor. Fabia,Rapid ve Rapid Spaceback, Yeni Octavia, Superb, Kodiaq modellerinde 20.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajları sunuluyor.

Ayrıca sınırlı sayıda bulunan 2017 model Skodalar için de cazip indirim ve 20.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz avantajları sunulmaya devam ediliyor.

PEUGEOT

Peugeot Türkiye; geniş ürün gamındaki modellerini, Mart ayına özel 10.000 TL'ye varan takas desteği ve %0 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuyor. Bu fırsatı kaçırmamak için tüketicileri, 19-31 Mart tarihleri arasında en yakın Peugeot Yetkili Satıcısı'sına “Peugeot Bahar Test Sürüş Günleri”'ne davet ediyor.

Peugeot 208, takas desteği ve 30.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

Peugeot 2008 , takas desteği ve 24.000 TL için 12 Ay, %0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

Yeni 301, takas desteği ve 24.000 TL için 12 Ay, %0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

Yeni SUV Peugeot 3008, takas desteği ve 40.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

Yeni Peugeot 308, takas desteği ve 30.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

Yeni SUV Peugeot 5008 takas desteği ve 40.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

FORD

Ford, 2018 baharında müşterilerine birbirinden kampanyalar sunmaya devam ediyor. Mart ayında tüm ticari modellerinde müşterilerine “0 faiz” avantajı sağlamaya devam eden Ford, “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 36.000 TL, 15 Ay, %0 faiz kampanyası sunuyor. Destekli kredi kampanyasından faydalanılmaması durumunda ise 2017 Model Transit, 2017 Model Transit Custom, 2017 Model Connect ve 2017 Model Ranger modellerinde geçerli tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden %2 peşin alım desteği sağlanıyor. Ayrıca, tüm ticari modellerde 3 yıl sınırsız km garantisi Ford müşterilerini bekliyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı’na özel olarak, kadın ve sağlık personellerini Mart ayı sonuna kadar Ford bayilerinde özel kampanyalar bekliyor. Ford, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak tüm kadınlara; Ford otomobillerde, Courier (Journey hariç), Connect ve Ranger modellerinde Mart ayı boyunca tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden %2 kampanya desteği sunuyor. Ford, Tıp bayramına özel diğer kampanyasıyla doktor, diş hekimi, hemşire, sağlık memuru, eczacı, laboratuvar teknisyeni, Sağlık Bakanlığı çalışanları, veteriner gibi sektörün her alanında çalışanlara yönelik Courier Journey hariç tüm Ford otomobillerde ve tüm ticari araçlarda Mart ayı boyunca tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinde %2 kampanya desteği sağlıyor. Kobi ve Çiftçi kampanyası kapsamında ise Mart ayı boyunca 2017 Model Transit kamyonet, 2017 Model Transit Van, 2017 Model Ranger ve 2018 Model Courier modellerinde tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden %2 kampanya desteği sunuluyor. Ayrıca, 2017 Model yılı Connect modellerine özel olarak tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden %2 kampanya desteği sunuluyor.

Ford'un daha çok teknoloji, eğlence ve konfor sunmak üzere yenilenen modeli Fiesta veya Ford Focus'a Ford Options avantajları sahip olmak mümkün. Yeni Fiesta'ya, ‘Ford Options' kredi seçeneği ile ayda 675 TL taksit ile sahip olunabilirken, Ford Focus ise ayda 765 TL taksitle, Ford C-MAX ayda 900 TL, Ford Mondeo 1.265 TL, Ford Kuga ise 1.270 TL taksitle müşterilere sunuluyor. Ayrıca, 2017 model yılı Ford Focus, 2017 model yılı Ford Mondeo ve 2017 model yılı Ford C-MAX otomobillerde tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında %8, 2017 model Fiesta, 2017 model Kuga, 2017 model Journey Courier, 2017 model S-Max ve 2017 model Galaxy modellerinde tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında %6 Ford Options kampanya desteği avantajından yararlanılabiliyor.