İmdat! Çekiliyorum…

Tofaş mühendislerinin geliştirdiği ‘Fiat Yol Arkadaşım Connect’ uygulaması, akıllı telefonlar üzerinden başlıktaki gibi bağırmasa da, sınıfındaki ilk akıllı uzaktan erişim ayrıcalığıyla 25 farklı uygulama sunarken, otomobiliniz park halinde çekilse bile sürücüsüne haber verebiliyor…

Fiat, Türkiye'deki kullanıcılarının alışkanlıklarını ve otomobille olan ilişkisini uzaktan erişim teknolojisi ile değiştirecek bağlantıyla Fiat Yol Arkadaşım Connect'i tanıttı. Uygulamanın, otomobile takılan bir cihaz ve SIM Kart ile aktif hale geldiğini belirten Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Tofaş'ın bir yıldır üzerinde çalıştığı bir proje.

Yazılım mühendislerimiz tarafından müşteri talepleri ile başladı. Giderek geliştirildi ve aynı zamanda biri tedarikçimizde olan iki firmanın da katkılarıyla sonuca ulaştırdık. Fiat tarafı başından beri çalışmaları takip etti. Onların da bu konuda bir çalışması halen sürüyor, bir gün yolları kesişecek ve sağlanacak birleşme ile Fiat tarafından global ölçekli kullanıma sunulması bile olası hale gelebilir’ dedi.

TİCARİDE YÜZDE 25 PAZAR PAYI

Fiat'ın 2017 yılı sonuçları ile 2018 hedeflerini de paylaşan Altan Aytaç, geçen sene Fiat olarak 2017 yılında binek otomobil tarafında 60 bin adet, ticari araç tarafında ise yine 60 bin adetlik bir satış gerçekleştirdiklerini belirtti. Aytaç, “2018 yılının ilk çeyreğinde 18 bin adet seviyesinde satış gerçekleştirdik. Satışların 8 bin 700 adedini hafif ticari araç ürün gamımız, 9 bin 100 adetlik kısmını ise binek otomobil ürün gamımız oluşturdu. Fiat markası olarak uzun yıllardan bu yana hafif ticari araçlar pazarında ortalama yüzde 25'lik bir pazar payına sahibiz. Bu performansı, binek araç pazarında ürün gamını genişlettiğimiz dönemde de sürdürüyor olmaktan memnunuz' diye konuştu.

Kurulum 590, üyelik yıllık 100 lira

Fiat Yol Arkadaşım Connect'in, kurulumu ve 1 yıllık üyelik ve şebeke bağlantısı dahil 590 TL fiyatla satışa sunuluyor. Üyeliğin uzatılması yıllık 100 Tl'lik ilave bedel ile mümkün oluyor. Egea Ailesi ile başlayan, yıl sonuna kadar binek araçların tümüne entegre olacak uygulama, önümüzdeki

dönemde ticari araçları da kapsayacak. Fiat Yol Arkadaşım Connect, Kişisel Bilgiler, Araç Özellikleri, Servis Geçmişi, Bakım Hatırlatmaları, CRM Kampanyaları, Recall Bildirimleri, Acil Numaralar, Kullanıcı Kılavuzu, Uyarı Lambaları Bilgisi, Servis Lokasyonları, Online Randevunun yanı sıra Yakıt/Menzil Bilgisi, Akü Durumu, Lastik Basınç Durumu, Park Konum Bilgisi, Kapı Kilidi Açma-Kapama, Araç Çekilme Bilgisi, Anlık İkaz Bildirimi, Hız ve Mesafe Bildirimi, Seyahat Detayları, Sürüş Puanlaması, Yol Yarıdımı ve Ambulans Hizmeti almayı mümkün kılıyor.