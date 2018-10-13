İndirim lastiklere de sıçradı!

Brisa, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında Bridgestone ve Lassa markalı Türkiye’de üretilen tüm binek kış lastiği ürünlerinde %10 indirim uygulamaya başladı.

Brisa, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nı Türkiye'de üretilen Bridgestone ve Lassa markalı tüm kış lastiği ürünlerinde %10 indirimle destekliyor. Böylece şirket, fabrika ve Ar-Ge yatırımları, istihdam gücü ve başarılı finansal performansı ile ülke ekonomisinin gelişimine sunduğu katkıyı bir adım öteye taşıyor.

Brisa CEO'su Cevdet Alemdar; “Türkiye lastik sektöründe Türk mühendislerimizle geliştirdiğimiz binek kış lastiği ürünlerimizde yaptığımız kampanya ile Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na katılmaktan gurur duyuyoruz. Biz Brisa olarak, Türkiye lastik sektörünün lideri olmanın yanı sıra, ülkemizi yurtdışında da Türk Lassa markamızla temsil ediyoruz. Son 3 yılda ARGE'ye odaklanarak yatırım yapan Brisa, hem ihracatı ile yurtdışında başarılara yelken açıyor, hem de Türkiye'de müşterilerine değer katıyor. Türkiye'de kış lastiği döneminin başlaması ile birlikte, 1400'ü aşan satış noktamızda, yolculuklarını güvenle gerçekleştirebilmeleri için müşterilerimizin yanında yer alıyoruz” dedi.