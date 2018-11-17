Instagram içinde şube açtılar!

Enterprise Rent-A-Car, araç kiralama sektöründe bir ilki gerçekleştirerek “Instagram Şubesi” açtı. Firmanın Instagram hesabı üzerinden Instagram kullanıcılarına özel ayrıcalıklar sunacak ve bu kapsamda her ay farklı bir aracı rekabetçi fiyatlarla müşterileriyle buluşturacak!

Kasım ayı itibariyle söz konusu kampanyalara start veren Enterprise Türkiye, 30 Kasım'a kadar Fiat Egea dizel araçları günlük 140 TL gibi çok ekonomik bir fiyatla müşterilerine sunuyor. “Instagram ofisi” söylemini ve sosyal medya kanalını bu amaçla ilk kullanan araç kiralama şirketi olan Enterprise, önümüzdeki her ay farklı araçları rekabetçi fiyatlarla müşterileriyle buluşmaya devam edecek. Enterprise'ın Instagram hesabını takip eden kullanıcılar da normal fiyatlardan daha ucuza araç kiralayabilecekler.