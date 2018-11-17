Instagram içinde şube açtılar!

Kasım ayı itibariyle söz konusu kampanyalara start veren Enterprise Türkiye, 30 Kasım'a kadar Fiat Egea dizel araçları günlük 140 TL gibi çok ekonomik bir fiyatla müşterilerine sunuyor. “Instagram ofisi” söylemini ve sosyal medya kanalını bu amaçla ilk kullanan araç kiralama şirketi olan Enterprise, önümüzdeki her ay farklı araçları rekabetçi fiyatlarla müşterileriyle buluşmaya devam edecek. Enterprise'ın Instagram hesabını takip eden kullanıcılar da normal fiyatlardan daha ucuza araç kiralayabilecekler.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.