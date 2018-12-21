Intercity Cup’ta kazananlar ödüllerini aldı!

Intercity İstanbul Park Tek Marka Kupaları’nda dereceye girenler, düzenlenen törenle kupalarına kavuştu. Motorsporlarında hiç deneyimi olmayanlardan profesyonel yarışçılara kadar herkese yarış tutkusunu yaşatan Intercity Silver Cup, Intercity Gold Cup ve Intercity Platinum Cup’ta sezonu ilk 3 sırada tamamlayanlar kupa ve ödüllerini Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’ın elinden aldılar.

Intercity Silver Cup'ın Birincisi Fatih Göçer

İçinde yarış tutkusu olan ve daha önce hiç profesyonel olarak piste çıkmamış motorsporları severler için hazırlanan ve standart özelliklerdeki Renault Clio otomobillerle gerçekleştirilen Intercity Silver Cup'ın 2018 sezonunda 24 pilot kıyasıya yarıştı. 90 HP'lik Renault Clio araçlarla 7 ayaktan oluşan yarışlar sonucunda birinciliği 157 puanla Fatih Göçer elde ederken 132 puanla Canberk Demirkol ikinci, 101 puanla Hakan Eryüce üçüncü oldu. Her kişinin sadece bir sezon yarışabileceği Silver Cup'ta 2019 yılında 25 otomobil mücadele edecek.

Intercity Gold Cup'ta Zafer Baybars Öztürk'ün

Amatör pilotluğun bir üst basamağında yer alan ve pilotların 160 HP'lik Renault Megane araçlarla 7 ayakta yarıştığı Intercity Gold Cup'ta birincilik 135 puanla Baybars Öztürk'ün oldu. 129 puanla Halil Fatih Küçükyılmaz'ın ikinciliği elde ettiği kupada Melih Mağdala da 100 puanla üçüncü oldu.

Intercity Platinum Cup'ta Heyecan Doruktaydı

Sürüş kabiliyeti en üst seviyede olan 20 hızlı pilotun birbirleriyle kıyasıya mücadelesi içinde geçen Intercity Platinum Cup'ta 180 HP güce sahip efsanevi Caterham R300 yarış otomobilleri ile yarışıldı. 14 ayaktan oluşan ve yüksek dozda adrenalin keyfinin yaşandığı yarışlar sonucunda 248 puanla Sinan Çiftçi birinciliğe uzandı. Podyumda ikincilik kürsüsüne 221 puanla Emir Ay çıkarken Can Çelebi ise 203 puanla sezonu üçüncü olarak tamamladı.