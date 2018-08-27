Intercity tamamen yerli oldu!

Intercity, 2008 yılında Japon Mitsubishi Grubu’na sattığı yüzde 47 hissesini geri aldı. Yeniden yüzde 100 yerli sermayeli şirket olan Intercity’de hisselerinin tamamı, şirketin kurucusu ve halen büyük ortağı olan Vural Ak’a geçmiş oldu.

2018 yılı haziran ayı sonu itibarı ile sahadaki toplam filo büyüklüğü 36 bin araca ulaşan Intercity, 2020 yılına kadar cirosunu 4 milyar TL'ye, kârını da 250 milyon TL'ye çıkarmayı hedefliyor. Bugün şirketin toplam varlıklarının 3 milyar 255 milyon TL'ye ulaştığını belirten Vural Ak konuşmasında;

“2020 yılı sonuna kadar 60 bin araçlık filo büyüklüğü hedefimizi gerçekleştirirsek şirket toplam varlıklarımızı 9 milyar TL'ye, öz kaynak büyüklüğümüzü de 1.9 milyar TL'ye çıkarmış olacağız. Mevcut piyasa koşulları, Intercity gibi iyi yönetilen ve finansal açıdan sağlam olan şirketler için çok büyük fırsatlar ve avantajlar içeriyor. Biz de yeni ortaklık yapımızla Intercity’yi hızla büyütmeye ve müşterilerimizin kaynak kullanımlarındaki verimliliğini artırarak Türk ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceğiz” diye belirtti.