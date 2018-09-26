İnternetten ‘Ford’ satın alınabilecek!

Ford, İngiltere'de internet sitesi üzerinde araç satın alma özelliğine erişimi açtı. Markanın en büyük pazarlarından biri olan İngiltere pazarı için Ford marka otomobillere ulaşmak artık daha kolay!

Marka daha önceden 1999 ve 2010 yıllarında yapmak istediği ve teşebbüste bulunduğu online satış özelliğini, İngiltere’de tekrar erişebilir hale getirdi. Ancak Ford bu defa pazarın bu özelliği kabullenmeye hazır olduğunu söylüyor. Marka sözcüsü yaptığı açıklamada “1999 yılında kendimizi çok iyi koruduk, bir otomobili internet sitesi üzerinden satın almak o dönem çok büyük bir riskti. Şimdi ise jenerasyon buna hazır!” yönünde oldu.

Tüm modellerin yer aldığı web sitesi www.buy.ford.co.uk olarak belirlenmiş. Personal Contract Purchase (PCP) yani Bireysel Satın Alma Anlaşması ile yürüyen işlem İngiltere’deki en popüler sistem olarak geçiyor.

Sistem üzerinden test sürüşü yapma imkanı varken, satın alınan otomobil de ya kapınızdan ya da size en yakın bayiden teslim alınabiliyor. Marka internet üzerinden yapılan satışlar için bir hedef belirtmekten kaçındı.

Online satış olayının başlangıcı olarak Manchester’da yer alan Arndale alışveriş merkezi belirlenmiş ama bu ilk online satış bayisi olarak geçiyor.