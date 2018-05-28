İşte 100.000’inci Egea!

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil modellerinden biri olan Egea, TOFAŞ'ın Bursa'daki fabrikasında üretilip 47 farklı ülkeye ihraç edilen otomobilin 100.000'inci adeti üretildi. Bu otomobil sedan kasa tipli versiyon oldu!

Türkiye’de iki yıl üst üste en çok satılan otomobil modeli olan Egea, ihracattaki performansıyla Tofaş’a üretim rekorları kırdırıyor. İç pazardaki başarılı satış adetleriyle ise de adından söz ettirmeye devam ediyor. Fiat Egea, ülkemizde 100 bininci kez müşterisiyle buluştu. Ankara Fiat yetkili bayii Kartaş Otomotiv'de teslimatı gerçekleşen 100 bininci Egea, 1.6 litre motorlu ve 6 ileri tam otomatik şanzımanlı sedan karoserli versiyon oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “2015 yılının son çeyreğinde pazara sunduğumuz Fiat Egea'nın lansmanından bugüne ülkemizde 100 bin adetlik önemli bir satış rakamına ulaşmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Fiat Egea'nın 2018 yılında da gücüne güç katmaya devam edeceğine inanıyoruz.” dedi.

2015 yılının Ekim ayında önce Türkiye sonra kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışına başlanan Egea Sedan'ı takiben; aynı zamanda Tofaş'ın ürettiği 5 milyonuncu araç olma unvanına da sahip olan Egea Hatchback 2016 yılının Mayıs ayında; model ailesinin üçüncü gövde tipi olan Station Wagon ise 2016 yılının Ekim ayında satışa sunulmuştu. Fiat, 2015 yılının son çeyreğinden bu yana 90 bin adetten fazla sedan ve 10 bin adete yakın hatchback ile station wagon karoserli Egea satışı gerçekleştirdi.