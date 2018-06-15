İşte 2018 yılında en popüler olan otomobiller

Haziran ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde pazarlardaki baskın modeller belli olmaya başlıyor. Özellikle Avrupa ve Türkiye pazarında en çok tercih edilen otomobiller bu haberimizde...

Avrupa pazarındaki değişkenlik ve satış rakamları ülkemizdekilere göre çok farklı. Avrupalılar sedan otomobil yerine hatchback ve station wagon gövde tipi tercih ederken, biz daha çok sedan seviyor ve tercih ediyoruz. Jato Dynamics’in yaptığı araştırmada 2018 yılında Avrupa’da en çok satan modeller sıralanmış durumda. Biz de sizler için Avrupa’da en çok satılanların karşılığında ülkemizdeki en popüler modelleri sıraladık, işte detaylar…

A segmenti : Fiat 500(Avrupa) – Hyundai i10(Türkiye)

Avrupa pazarında lider olan Fiat 500 ülkemizde Ocak-Mayıs ayı aralığında 36 adetlik satışa ulaşmış. Tüm Avrupa’da ise 71 bin 416 adetlik bir satış rakamına erişmiş durumda. Ülkemizde bu segmentte en çok tercih edilen otomobil ise Hyundai i10 ve 499 adetlik satış rakamına sahip.

B segmenti : Renault Clio(Avrupa-Türkiye)

Avrupa’da da ülkemizde de Renault Clio en çok satan B segmenti otomobili. Bildiğiniz üzere Clio, Renault’un Bursa’daki fabrikasında üretilip Avrupa’ya ve Türkiye’ye satılıyor. Otomobilden ülkemizde 12 bin adet satılmışken, Avrupa’da 113 bin 953 adetlik satış yapılmış.

C segmenti : VW Golf(Avrupa) – Fiat Egea Sedan(Türkiye)

Ülkemizde de oldukça fazla tercih edilmesine rağmen Sedan gövde tipli, yerli üretim Egea’nın arkasında kalan Golf Avrupa’da oldukça popüler. Golf toplamda 172 bin 952 adet satış rakamına sahip, ülkemizde ise 5 bin 102 adet. Egea Sedan ise 14 bin 309 adetlik satış rakamına sahip!

D segmenti : VW Passat(Avrupa-Türkiye)

D segmentinde ise ülkemizde ünlü olduğu kadar Avrupa’da da ünlü olan bir model her iki tarafta da liderliği almış durumda. VW Passat Avrupa’da 59 bin 324 adetlik satış rakamına ulaşmışken Türkiye’de de 9 bin 501 adetlik satış rakamına erişmiş pozisyonda.

E segmenti : Mercedes-Benz E-Serisi(Avrupa-Türkiye)

Biraz lüks olmaya başladığımızın farkındayım ama bu segmentte ne yazık ki erişilebilir tarzda otomobiller çok az ve tercih edilmiyor. Alman devin en önemli modeli olan E-Serisi hem Avrupa hem de Türkiye’de sınıfının en çok satanı olmuş durumda. Avrupa’da 44 bin 197 adet satın alınan otomobilden ülkemizde de 1661 adet satın alınmış.

B-SUV segmenti : Renault Captur(Avrupa-Türkiye)

Son yılların en popüler segmentlerindne biri olan B-SUV segmentinde her marka yeni model üretmeye gayret gösteriyor. Ancak bu pastadan en büyük payı herkesten önce bu segmente girmiş olan Fransız üretici Renault’un Captur modeli almış durumda. Captur Avrupa’da 73 bin 828 adet satılırken ülkemizde 1399 adet satılmış.

C-SUV segmenti : Nissan Qashqai(Avrupa-Türkiye)

Hem Avrupa’da hem de ülkemizde segment lideri olan Qashqai tahtını kimseye kaptırmayacağa benziyor. Otomobil Avrupa’da toplam 92 bin 727 adet satış rakamına ulaşmışken ülkemizdeki satış adeti 6339 olmuş.

Küçük premium SUV segmenti : BMW X1(Avrupa-Türkiye)

Çıtayı kaliteden yana biraz yükselttiğimizde ise küçük premium SUV segmentiyle karşı karşıya geliyoruz. Bavyeralı marka BMW hem Avrupa’da hem de Türkiye’de X1 modeliyle liderlikte. Otomobil ülkemizde 716 adet satılmışken Avrupa’da 40239 adet satılmış.

Orta ölçekli premium SUV segmenti : Mercedes-Benz GLC(Avrupa) – BMW X3(Türkiye)

Bu segmentte Avrupa pazarını Mercedes-Benz GLC modeliyle domine etmiş durumda. Ülkemzide de olabildiğince tercih edilen otomobil BMW X3’ün arkasından ikinci sırada geliyor. GLC Avrupa’da 42815 adet satılmışken, ülkemizde 245 adet satılmış. En büyük rakibi olan X3 ise 332 adetlik satışla bu sınıfın lideri.

Büyük ölçekli premium SUV segmenti : Volvo XC90(Avrupa-Türkiye)

İnanılır gibi değil evet, ama doğru okudunuz. Hem Avrupa’da hem de ülkemizde, özellikle de ülkemizde en çok tercih edilen büyük ölçekli SUV modeli Volvo XC90. Otomobil Avrupa’da 11 bin 565 adet satın alınmışken, ülkemizde 342 adet satın alınmış. En büyük rakipleri Range Rover Sport 210, BMW X5 242 adet satılmış.