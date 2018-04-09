İşte çocukların hayallerindeki otomobiller

Toyota tarafından düzenlenen ve dünyanın 5 kıtasından binlerce çocuğun katıldığı uluslararası “Hayalimdeki Araba Resim Yarışması” nın Türkiye seçmelerinde dereceye girenler belli oldu.

Türk çocuklarının altıncı kez yer aldığı yarışmaya, Türkiye'nin 53 ilinden 9 bin 54 çocuk, otomobillerin gelecekte nasıl olacağını hayal ederek

resimleştirdi. Jüri değerlendirmesi sonucunda 7 yaş altı kategorisinde Rize'den Ezgi Nil Dilber, 8-11 yaş kategorisinde Samsun'dan Çağın Akay Yazıcı ve 12-15 yaş kategorisinde de Çanakkale'den İrem Yüksel birincilik kazandı. Dereceye girenler Tokyo'da yapılacak dünya yarışmasında Türkiye'yi temsil edecekler.

Toyota tarafından düzenlenen ve 5 kıtadan binlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen “Hayalimdeki Araba Resim Yarışması”nda Türkiye'de dereceye girenler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile 15 Aralık 2017-23 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin 53 ilinden 9 bin 054 çocuk otomobillerin geleceğini hayal ettikleri birbirinden ilginç resimlerle katıldılar.

Her üç kategoride ilk üç dereceyi kazanan toplam 9 finalistin eserlerinin Türkiye adına yarışacağı dünya yarışması, 5 kıtadan gelecek seçilmiş resimlerin katılımıyla Japonya'da düzenlenecek. Yarışma sonucunda birinci, ikinci, üçüncü ve onur dereceleri belirlenirken, Bronz, Gümüş, Altın ve bunların arasından da Başkan Toyoda Özel Ödülü kazanacaklar.