İşte Cupra’nın hikayesi!

SEAT tasarımcıları, markanın ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı’nda kamuoyunun karşısına çıkardığı yeni markası CUPRA’nın, logo tasarımı hikayesini anlattı.

SEAT Tasarım Departmanı Yöneticisi Tony Gallardo, yeni CUPRA markasının ilk modelinden bahsederken, “Yeni CUPRA Ateca rafine, cüretkar ve tarz sahibi” diyor. İşte CUPRA Ateca’nın ruhunu betimleyen en önemli beş özellik:

Simetrik bir logo

Markanın güçlü bir çıkış yapması için tasarımı sağlam bir logo onun olmazsa olmazıydı. Bu tasarım, iç içe geçmiş ve simetrik iki “C” harfi olarak belirlendi. SEAT Renk ve Trim Departmanı Yöneticisi Jordi Font, “Bu tasarım, sadece bir logo olmanın çok ötesinde, aslında daha çok bir sembol. CUPRA dünyasının aidiyet duygusunu simgeliyor” diyor ve ekliyor: “Ters üçgen tasarımında kabile toplumlarının duruşu, cesareti ve korkusuzluğu model alındı.”

Özel renk tonu

Font, “CUPRA markasındaki zarafeti vurgulayacak renkleri bulmaya çalıştık,” diyor. Markanın yeni modellerinin karakterlerini yansıtan jantlara, yan aynalara ve bazı iç trim parçalarına uygun tonu bulmak için ekibinin yaptığı çalışmaları anlatan Font, bakır rengini modelin rafine karakterine kusursuz bir biçimde uyan bir ton olarak nitelendiriyor. Markayı betimleyen diğer bir ton da petrol mavisi…

CUPRA’nın ilk modeli

Gallardo’ya göre CUPRA Ateca, türünün tek örneği olan 300 hp gücündeki bu SUV modeline uygun olarak sportif ve sağlam bir imaj sergiliyor. Bu, otomobilin “sportif silüetini pekiştiren, yeniden tasarlanmış direksiyon simidi ve çift egzoz borusu” gibi bir dizi farklı parçanın kullanılmasıyla erişilen bir başarıdır.

Karakteristik özellikleri detaylarında

CUPRA’yı daha da sofistike hale getirmek için tasarım aşamasında bazı parçalar modifiye edildi. Gallardo’ya göre diğer detayların yanında ön ızgarada ve kapı eşiklerinde yapılan değişiklikler de otomobile “stil ve güç” kazandırıyor. “Bu değişiklikler bir bütün olarak düşünüldüğünde, yeni yaratılan markanın ilk modeli CUPRA Ateca’nın cesaret, tutku, içgüdü ve kararlılık barındıran karakterini yansıtıyor.”