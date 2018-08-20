İşte Dünya’nın en çok satan otomobilleri

İngiltere merkezli araştırma şirketi olan Jato Dynamics, 2018 yılının ilk yarısına göre en çok satan otomobilleri ve pazar durumunu içeren araştırmasını yayınladı. İlk 10 sırayı oluşturan bu listede ise SUV modellerden dört tane yer alması, tüketicinin bu modelleri ne kadar çok tercih ettiğini gösteriyor. İşte detaylar...

2018 yılının ilk altı ayına göre otomotiv pazarı geçen yıla göre yüzde 3.6’lık bir artış yaşadı ve toplam 44 milyon araç satıldı. Tüm Dünya’yı kapsayan bu araştırmada beklemediğiniz otomobil modelleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden fazla uzatmadan 2018 yılının ilk altı ayında en çok satan modelleri sıralayalım:

1- Ford F-150 543 bin adet

2- Toyota Corolla 478 bin adet

3- Volkswagen Golf 432 bin adet

4- Honda Cıvıc 413 bin adet

5- Toyota RAV4 396 bin adet

6- Nissan X-Traıl 392 bin adet

7- Volkswagen Passat 356 bin adet

8- Honda CR-V 339 bin adet

9- Honda HR-V 335 bin adet

10- Chevrolet Sılverado 326 bin adet

İlk 10 sırayı paylaşan en çok satan otomobilleri incelediğinizde SUV karakterli araçların hakimiyeti direkt olarak göze çarpıyor. Bu ilk onda toplam dört adet SUV model yer alıyor. Bu rakam Dünya üzerindeki tüketicilerin, tüketim eğilimlerinin ne yöne doğru kaydığının iyi bir göstergesi.

Bu durumu göz önünde bulundurursak yeni SUV modelleriyle tanışmamız ilerleyen zamanlarda çok daha fazla olacak gibi…