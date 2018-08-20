İşte Dünya’nın en çok satan otomobilleri

2018 yılının ilk altı ayına göre otomotiv pazarı geçen yıla göre yüzde 3.6’lık bir artış yaşadı ve toplam 44 milyon araç satıldı. Tüm Dünya’yı kapsayan bu araştırmada beklemediğiniz otomobil modelleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden fazla uzatmadan 2018 yılının ilk altı ayında en çok satan modelleri sıralayalım:
İlk 10 sırayı paylaşan en çok satan otomobilleri incelediğinizde SUV karakterli araçların hakimiyeti direkt olarak göze çarpıyor. Bu ilk onda toplam dört adet SUV model yer alıyor. Bu rakam Dünya üzerindeki tüketicilerin, tüketim eğilimlerinin ne yöne doğru kaydığının iyi bir göstergesi.
Bu durumu göz önünde bulundurursak yeni SUV modelleriyle tanışmamız ilerleyen zamanlarda çok daha fazla olacak gibi…