İşte dünyanın en çok tercih edilen otomobili!

Corolla, dünyanın en çok tercih edilen otomobili olmayı sürdürüyor. Corolla, 2018 yılının ilk 10 ayında 995 bin 356 adetle en yakın rakibine 98 bin 58 adetlik fark atarak hem segmentinde hem de tüm otomotiv sektöründe dünyanın en çok satan modeli olarak öne çıktı.

Corolla, üretildiği yıldan bugüne kadar toplamda yaklaşık 46 milyon satış adedine ulaşarak dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını da elinde bulunduruyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 fabrikada üretilen Corolla, Toyota'nın yılın ilk 11 ayında toplam 30 bin 485 adetlik Türkiye satışları içinde 20 bin 293 adetle ilk sırada yer aldı. Corolla, aynı zamanda Toyota'nın yüzde 11,7 payla kasım ayında Türkiye binek otomobil pazarında birinci olmasında da büyük rol oynadı.

Bununla birlikte SUV segmentinde de RAV4 öne çıkarak 2018'in ilk 10 ayında “dünyanın en çok tercih edilen SUV”u unvanını korudu. RAV4, 2018'in ilk 10 ayında 694 bin 822 adetlik satış elde etti. Toyota RAV4 segmentinde 2017 yılını da zirvede tamamlamıştı.