İşte Eylül ayı otomobil kampanyaları

Değişen döviz kurlarından otomotiv pazarı doğrudan etkilendi. Pazar, 2018 yılının ilk sekiz ayında hafif ticari ve otomobil olarak yüzde 21 azalırken, sadece otomobil pazarında bu oran yüzde 50'yi geçti. Markalar az da olsa bu durumu hareketlendirmek için Eylül ayı kampanyalarını yayınladılar. Bu kampanyalar arasında peşin alımlarda 30 bin TL indirim yapan da var, kredi kullanımında faiz indirimi yapan da... İşte Eylül ayının kampanyaları...

Renault

Renault, Eylül ayında hafif ticari modellerindeki sıfır faizin yanı sıra hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilerine ek indirim fırsatı sunmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında aracını yenilemek isteyen müşterilere, devlet desteğine ek olarak perakende Symbol alımlarında 7.000TL, Clio ve Kangoo alımlarında ise 5.000TL'lik indirim sağlanıyor. Hurda teşvikiyle birlikte ek indirimlerle Renault Clio HB 84.900TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulurken; Symbol 86.600TL, Kangoo ise 91.300TL'den satışa sunuluyor.

Ayrıca Renault hafif ticari modellerinde maksimum 30.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Diğer taraftan binek modellerde maksimum 36.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı bulunuyor.

Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100.000TL kredi 48 aya kadar yüzde 2,24 sabit faiz oranı yer alıyor. 150.000 TL kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 2,34 sabit faiz oranı sunuluyor.

Ayrıca Renault Finans'tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı binek perakende satın alımlarında 1.000TL indirim mevcut. Eylül ayında Megane Sedan 116.900TL, Captur 130.900TL, Kadjar 182.900TL, Trafic 131.100TL, Master ise 135.850TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Dacia

Hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Logan MCV alımlarında 7.000TL, Dokker alımlarında 5.000TL, Sandero alımlarında ise 4.000TL'lik indirim* sağlanıyor. Sandero modeli, hurda teşvikiyle birlikte 65.800TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulurken; Logan MCV 67.800TL, Dokker ise 71.900TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca hurda teşviki indiriminden yararlanan müşteriler, Duster'ı 94.900TL'den başlayan fiyatlarla satın alma fırsatına sahip.

Dacia'nın hafif ticari araç modeli Dokker'da maksimum 30.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri ile sıfır faiz fırsatı mevcut. Binek modellerde ise maksimum 36.000TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı yer alıyor.

Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100.000TL kredi 48 aya kadar yüzde 2,24 sabit faiz oranı bulunuyor. 150.000TL kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 2,34 sabit faiz oranı var.

Diğer yandan Dacia Finans'tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı perakende satın alımlarında 1.000 TL indirim mevcut.

FIAT

Fiat, Eylül ayı sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 8 bin TL'lik hurda teşvikine ek, Fiat Egea Ailesi'nde peşin alımlarda 17 bin TL, Fiat 500L modellerinde ise tam 30 bin TL'ye kadar nakit indirim desteği sunuluyor.

Fiat'ın kampanyasında, Egea Ailesi ile Fiat 500L ve 500X modelleri, 30 bin TL'ye kadar 15 ay vadeyle 2,09 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Tercihini, Fiat'ın yetenekli şehir otomobili Panda'dan yana kullanmak isteyenlere ise kampanya süresince; 5 bin TL'ye kadar nakit indirimi sağlanıyor.

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Honda

Ağustos ayında rakiplerini geride bırakarak en çok satan otomobil olma başarısını yakalayan Honda Civic için Eylül ayı fırsatları başladı. Honda'nın sınırlı sayıdaki Civic Sedan ve Civic Hatchback modelleri için Eylül ayı boyunca isteyene takas indirimi; isteyene ise uygun faiz oranlı kredi fırsatı sunuluyor. Otomobilini yenilemek isteyenler için 2 bin 500 TL takas fırsatı sunulan Civic modellerinde ayrıca 30 bin TL kredi kullanımına 15 ay vade ve yüzde 1,50 faiz oranı da uygulanıyor.

BMW

BMW satın almak isteyenler, Eylül ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında; 118i, 116d, 218i Coupé, 218i Cabrio, 216d Active Tourer, X1 sDrive16d, X1 sDrive18i, X2 xDrive20d ve X2 sDrive18i modelleri için 50.000 TL için 12 ay vade %0,99 faiz ya da 100.000 TL için 36 aya varan vadeler ve cazip oranlı kredi fırsatlarından faydalanabiliyor.

BMW 318i, 320d, 320d xDrive, 330i, 330i xDrive Sedan'ın yanı sıra 418i Coupé ve 418i Gran Coupé modellerine de 100.000 TL için 12 ay vade, %0,99 faiz oranlı kredi avantajıyla sahip olunabiliyor. Ayrıca aynı modeller için 150.000 TL ve 36 aya varan vadelerle cazip oranlı kredi fırsatları da sunuluyor.

BMW 520i Sedan için de 150.000 TL, 12 ay, %0,99 faiz oranlı kredi fırsatına alternatif olarak 200.000 TL ve 36 aya varan vadelerle cazip oranlı kredi fırsatı devam ediyor.

Tüm BMW modellerinde kampanyalara ilave olarak anahtar teslimde 3.000 TL'den başlayan ve modele göre 7.000 TL'ye varan cazip takas desteği de Eylül ayı boyunca sunuluyor.