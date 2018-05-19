İşte “Hurda Teşvikinden” maksimum faydalanabileceğiniz otomobiller!

18 mayıs cuma günü yürürlüğe giren hurda indirimi 78 bin 800 TL'nin altında fiyatı olan sıfır km otomobiller için 10 bin TL, 78.800 TL-141.000 TL arasında fiyatı olan sıfır km otomobiller için 8 bin TL ve 141.000 TL üzerinde fiyatı olan sıfır km otomobiller için de 3 bin TL olarak belirlendi. Biz de sizlere hurda teşvikinden maksimum olarak faydalanabileceğiniz sıfır km otomobilleri topladık!

Sektörün yaklaşık 2 aydır beklediği hurda teşviki dün yürürlüğe girdi. Toplam araç pazarına yıl sonunda yüzde 2-3 civarında etki etmesi beklenen teşvik, aslına bakarsanız sıfır km otomobil fiyatları göz önünde bulundurulduğunda biraz az oluyor. Hurda teşvikinin nasıl işlediğinden bir kez daha bahsetmemiz gerekirse,

Vergisiz fiyatı 46 bin TL ve altı olan araçlar için teşvik 10 bin TL

Vergisiz fiyatı 46 bin TL 80 bin TL arasında olan araçlar için 8 bin TL

Vergisiz fiyatı 80 bin TL’nin üzerinde olan araçlar için 3 bin TL teşvik olacak.

İşte sizler için hazırladığımız 10 bin TL hurda teşviki alabileceğiniz sıfır km otomobiller

(Bu fiyatlar markaların internet sitelerinde yer alan fiyatlardır. Hurda Teşvik tutarı yani 10 bin TL indirim bu fiyat üzerinden yapılacaktır, indirim yapılmamış fiyatlardır. Yazılan her modelin başlangıç fiyatı yazılmıştır. Her araç 2018 model fiyatları üzerinden değerlendirilmiştir.)

Citroen C3 77.800 TL

Dacia Duster 76.800 TL

Dacia Sandero 61.150 TL

Dacia Logan 66.850 TL

Fiat Egea 74.900 TL

Fiat 500 73.900 TL

Hyundai i10 63.600 TL

Hyundai i20 75.400 TL

KIA Picanto 76.500 TL

KIA Rio 71.900 TL

Nissan Micra 71.603 TL

Peugeot 301 76.400 TL

Renault Symbol 73.400 TL

Renault Clio 71.900 TL

Skoda Fabia 68.900 TL

Toyota Yaris 66.900 TL