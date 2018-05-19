İşte “Hurda Teşvikinden” maksimum faydalanabileceğiniz otomobiller!

Sektörün yaklaşık 2 aydır beklediği hurda teşviki dün yürürlüğe girdi. Toplam araç pazarına yıl sonunda yüzde 2-3 civarında etki etmesi beklenen teşvik, aslına bakarsanız sıfır km otomobil fiyatları göz önünde bulundurulduğunda biraz az oluyor. Hurda teşvikinin nasıl işlediğinden bir kez daha bahsetmemiz gerekirse,
Vergisiz fiyatı 46 bin TL ve altı olan araçlar için teşvik 10 bin TL
Vergisiz fiyatı 46 bin TL 80 bin TL arasında olan araçlar için 8 bin TL
Vergisiz fiyatı 80 bin TL’nin üzerinde olan araçlar için 3 bin TL teşvik olacak.
İşte sizler için hazırladığımız 10 bin TL hurda teşviki alabileceğiniz sıfır km otomobiller
(Bu fiyatlar markaların internet sitelerinde yer alan fiyatlardır. Hurda Teşvik tutarı yani 10 bin TL indirim bu fiyat üzerinden yapılacaktır, indirim yapılmamış fiyatlardır. Yazılan her modelin başlangıç fiyatı yazılmıştır. Her araç 2018 model fiyatları üzerinden değerlendirilmiştir.)
Citroen C3 77.800 TL
Dacia Duster 76.800 TL
Dacia Sandero 61.150 TL
Dacia Logan 66.850 TL
Fiat Egea 74.900 TL
Fiat 500 73.900 TL
Hyundai i10 63.600 TL
Hyundai i20 75.400 TL
KIA Picanto 76.500 TL
KIA Rio 71.900 TL
Nissan Micra 71.603 TL
Peugeot 301 76.400 TL
Renault Symbol 73.400 TL
Renault Clio 71.900 TL
Skoda Fabia 68.900 TL
Toyota Yaris 66.900 TL