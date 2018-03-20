İşte Jaguar’ın ilk elektrikli otomobili : I-Pace!

Dünyayı kasıp kavuran elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bu defa işi çok zor! Çünkü karşılarında sektörün en önemli markalarından birinin üretmiş olduğu, tamamıyla elektrikli ve tam şarjla 480 km yol gidebilen bir otomobil duruyor...

Jaguar markası 2008 yılında TATA tarafından satın alınmıştı. Böylece Jaguar ile birlikte Land Rover da TATA’nın çatısı altına geçti. Bu durum sektör dışında çok farklı fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Örneğin, koskoca Jaguar artık hint markası mı diyenler, kalitesini düşürecek diyenler ve neler neler… Ama kimse Land Rover ve Jaguar’ın bu duruma geleceğinden bahsetmiyordu bile.

Günümüze geldiğimizde her iki markada arkalarına aldıkları TATA maddi gücüyle birlikte kendi mühendisliğini resmen konuşturuyorlar. Öncelikle Jaguar yeni modelleri olan XE, XF, XJ, F-Pace, F-Type ve son olarak E-Pace ile bizi tanıştırdı. Peşinden Land Rover, yeni Range, Sport, Evoque, Discovery, Discovery Sport ve son olarak Velar ile hayatımıza öyle bir giriş yaptı ki insanlar TATA’yı unuttular bile…

Daha yakınlara geldiğimizde ise Mart ayının ilk haftasında ziyaretçilerine kapılarını açan Cenevre Otomobil Fuarı’nda yep yeni bir modelle tanıştık. Bu otomobil Jaguar’ın ilk elektrikli modeli olan I-Pace idi. Otomobil 2010 yılında ilk defa gösterilen C-X75 konsept modelinden ciddi tasarım detayları taşıyor ve elektrik gücüyle çalışıyor, hareket ediyor.

Dün ise bu teknolojiye yakışır bir ortamda ilk defa bu otomobili görme fırsatı buldum. Tamamen elektrikli olan otomobil, duruşu, tasarımı ve detaylarıyla her telden kullanıcıyı içine çekebilecek boyutta. Bunun sebebi ya otomobil tasarımında geleneksel tasarımın dışına çıkan çok fazla otomobil görmedik o yüzden bize bu durum biraz garip geliyor ya da gerçekten beklenilenin ötesinde…

First Edition olan şov otomobili 22 inç boyutundaki karbon fiber detaylı jantlara, J formunda olan farlara ve 0’dan 100 km/s hıza 4.8 saniyede çıkan 400 beygir güç üreten motora sahipti. Otomobil Türkiye’ye gelir gelmez 70’e yakın sipariş alınmış bile. Şöyle belirteyim bu siparişlerin kaporaları verilmiş…

Aracın dışına baktığınız zaman gerçekten özellikle çamurluk detayları C-X75 konseptini çok andırıyor. Sonrasında yere yakın ama yerden yüksek bir halde olan gövdesinin hava direnci 0.29 cd. Bunun en önemli sebebi aracı tasarlarken aerodinamik unsurlara çok fazla yer ve imkan tanınması oluyor. Ön tarafta logonun olduğu ızgaranın üst tarafı içe doğru eğimli, bu sayede önden giren hava motor kaputu dediğimiz kısımdan ön cama çıkıyor bu sayede bu hava sizi hem yere daha sağlam bastırıyor hem de hava akışını iyi biçimde organize etmiş oluyor. Bu tarz detaylar otomobilin önünden arkasına doğru birden fazla örnekle devam ediyor.

Aracın içine geçtiğinizde ise ilk defa göreceğiniz üç kollu bir direksiyon sizi karşılıyor. Direksiyonun peşinden ön konsoldaki hareketliliğin otomobilin teknolojisiyle oldukça uyumlu olduğunu fark ediyorsunuz.

Gelelim teknik detaylara. Otomobil toplamda 400 beygir güç üreten iki adet elektrikli motora sahip. Bu motorların tork değeri ise 696 Nm değerinde. Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan bu otomobil size tam şarjla 480 km menzil sunabiliyor.

Jaguar I-Pace’in bataryalarını LG markası üretiyor. Ayrıca otomobilin size yıllık (senede 20 bin km yaparsanız) maliyetli 1720 tl! Aynı hesabı dizel motorlu bir araçla yaparsanız size maliyeti 7182 tl oluyor benzinli otomobilde ise 11680 tl! I-Pace 100 km’yi size 8,61 tl’ye gitme imkanı tanıyor. Yani 1 km için maliyeti 0.0862 kuruş buna 0,1 kuruş diyebiliriz! Otomobil hızlı şarj ünitelerinden 40 dakikada şarj olabiliyor. Evinizde kullandığınız elektrikle ise 10 saatte tam şarja ulaşıyor.

İlk siparişi alınan modeller Temmuz ayında sahiplerine teslim edilecek, Temmuz 2018’e kadar I-Pace satın alırsanız otoparkınıza yaptıracağınız standart elektrik şarj ünitesi markanın size hediyesi. Otomobilin fiyatı ise 88 bin euro!