İşte Paris Otomobil Fuarı ve öne çıkan modeller

Frankfurt Otomobil Fuarı'yla birlikte dönüşümlü olarak yapılan Paris Otomobil Fuarı, 1898 yılından günümüze kadar uzanan, otomotiv dünyasının en önemli organizasyonlarından biri. Bu yıl düzenlenen fuarda ise öne çıkan modelleri sizler için bir araya getirdik. Aslında en çok merak edilen konu bu yeni modeller Türkiye'ye eskisi gibi rahat ithal edilecek mi?

116. kez kapılarını otomobil severlere açan Paris Otomobil Fuarı 4-14 Ekim tarihlerinde herkesin ziyaretine açılacak. Bugünlerde ise fuar tüm dünyadan gelen basın mensuplarına açık.

Bu yıl düzenlenen Paris Otomobil Fuarı için 15 marka önceden katılım gerçekleştirmeyeceğini belirtmişti. Katılmayan markalar Alfa Romeo, Bentley, Ford, Fiat, Jeep, Infiniti, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rolls-Royce, Subaru, Volvo, Volkswagen. Bu duruma rağmen 30 markanın katılımı gerçekleşti.

Fuarda dikkat çeken en önemli şey otomotiv sektöründeki değişim. Özellikle dizel motorlu araçların doğaya yaptığı tahribattan dolayı tüm üreticiler alternatif yakıtlı motorlara yöneldi. Bu motor seçenekleri arasında da en çok dikkat çeken elektrik oluyor. Ayrıca son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan sürücüsüz araçlar da fuardaki yerini almışlardı.

Aslına bakarsanız dün açıklanan Türkiye otomotiv pazarı verilerine göre konuştuğumuzda ülkemizdeki daralan pazardan dolayı bu fuarı Türkiye’den ağzımızın suları akarak izliyor ve takip ediyoruz. Gelecek yıl içinse yapılan tahminler ne yazık ki bu yeni modellerin çoğunun ülkemiz yollarında görülmesini zorlaştıracak.

İLGİLİ HABER Paris Otomobil Fuarı'nda bizi neler bekliyor?

Çok fazla uzatmadan Paris Otomobil Fuarı’nda öne çıkan modelleri sıralayalım;

Audi RS3 Sedan

Audi’nin kompakt sınıftaki oyuncusu olan A3 modelinin en hızlı versiyonu RS3, Paris’te ortaya çıktı. Standart A3 Sedan modelinden farklı olarak daha büyük ve şık olan jantlara, gri detaylı tamponlara sahip.

Audi Q5

Audi e-tron

Audi markasının tam elektrikli SUV modeli olma özelliğine sahip olan e-tron, 400 km’den daha fazla menzile sahip. 300 kW

güç üreten motoru sayesinde otomobil 0’dan 100 km/s hıza 6 saniyede ulaşmayı başarıyor!

Bugatti Divo



Dünya’nın en ünlü spor otomobil üreticilerinden biri olan Bugatti’nin son bombası Divo’da Paris’teki yerini almış. Toplamda 40 adet üretilecek olan otomobilin hepsi şimdiden satılmış. Avrupa’da 5 milyon euro değerinde olan bu otomobil Türkiye’ye getirildiğinde 100 milyon tl’ye yakın bir etiket fiyatına sahip oluyor.

BMW 3 Serisi

İLGİLİ HABER En yeni BMW 3 Serisi karşınızda!

BMW X5

BMW markasının en önemli modellerinden biri olan X5, en yeni haliyle Paris Otomobil Fuarı’nda Avrupalı müşterilerin beğenisine sunuldu.



BMW Z4





Bavyeralı markanın yeni 3 Serisi modelinden daha çok merak edilen bir diğer modeli olan Z4, Amerika’nın ardından Avrupa’da da tanıtıldı. Uzun burunlu yapısı, tamamıyla yenilenen tasarımı ve verimli yeni motorlarıyla Z4 2019 yılında yollarda görebileceğimiz otomobiller arasında…

Citroen C5 AirCross

Citroen markasının ilk hibrit motorlu modeli olan C5 AirCross Plug-in hybrid, 40 km elektrik menziline sahip. Elektrik dopingi sayesinde daha verimli olan otomobil 2019 yılında Avrupa’da satışa sunulacak.

DS3 Crossback Ferrari Monza SP1

Ferrari Monza SP2

Honda CR-V Hybrid

Hyundai i30 N Fastback

İLGİLİ HABER En hızlı Hyundai modelleri Paris'te

Porsche 911 Speedster İLGİLİ HABER Böyle Porsche hiç görmediniz!

SMART Forease Skoda Vision RS Skoda Kodiaq RS Suzuki Jimny





İLGİLİ HABER Suzuki'den Avrupa çıkarması!



KIA Proceed





Mercedes-Benz EQC

Mercedes-AMG A35 4Matic

İLGİLİ HABER Paris'te Mercedes-Benz şovu!

Mercedes-Benz B Serisi Mercedes-Benz GLE Mercedes-Benz A Serisi Sedan Mercedes-Benz Silver Arrow

Renault EZ-ULTIMO

İLGİLİ HABER Renault'dan Paris Otomobil Fuarı'nda iki Dünya prömiyeri

Toyota Corolla Toyota Camry Hybrid Toyota RAV4 Lexus RC