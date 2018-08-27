İşte Pebble Beach’teki en yeni modeller!

Kaliforniya Monterey'de gerçekleştirilen Pebble Beach Concours d'Elegance organizsayonuna Bugatti Divo damgasını vurdu! İtalyan spor otomobil üreticisi toplamda 40 adet üretilecek olan modelinin tanıtımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı! Dünya'nın en önde gelen otomobil üreticilerinin de en yeni modellerini tanıttığı bu organizasyon aslında klasik otomobil şovu olarak geçiyor. Ama bizi yakından ilgilendiren yeni modeller de Pebble Beach'teki yerini almıştı. İşte organizasyonun en dikkat çekenleri...

1950 yılından beri her yıl düzenlenen bu organizasyon, düzenlendiği ilk yıllarda Amerikan Spor Otomobil Klübü tarafından organize edilen bir yarış organizasyonuydu. O günden bu yana gelişen organizasyon günümüzde de hayatına devam ediyor. Organizasyonun kapıları tüm otomobil kolleksiyonerlerine açık. Bu yüzdendir ki bazı spesifik markalar bazı spesifik modellerini tanıtmak için özellikle bu organizasyonu bekliyorlardı. Bu yıl 26 ağustos tarihinde son buldu.

Aslına bakarsanız konsept ve yeni modellerin haricinde Pebble Beach Concours d’Elegance bir klasik otomobil organizasyonu. Bu organizasyonda klasik otomobil satışları ve yarışmaları da gerçekleşiyor. Ancak bizi en çok ilgilendiren en yeni modeller olunca farklı bir açıdan bu organizasyonu izliyoruz.

İşte şovda tanıtılan en önemli otomobil modelleri;

1- Bugatti Divo

Sadece 40 adet üretilecek olan bu otomobil Bugatti’nin en yeni modeli. Chiron’dan daha hafif ve daha aerodinamik olan Divo, tam olarak 1478 beygir gücünde. W16 silindirli ve turbolu olan motoru bu gücü 4 tekerleğe birden iletiyor. Otomobilin değeri ise yaklaşık 6 milyon dolar! Bu arada üretilecek olan 40 Divo’nun tümü satılmış!

2- Ferrari 488 Pista Spider

Ferrari’nin 488 modelinin en hızlı versiyonu olan Pista Spider, aerodinamik tasarım unsurlarıyla dikkat çekiyor.

3- Pininfarina PF0

Ünlü otomobil tasarımcısı Pininfarina’nın kendi adıyla oluşturduğu markasının ilk modeli olma özelliği taşıyan modeli PF0’a merhaba deyin. Bu otomobil elektrik gücüyle hareket edecek!

4- BMW Z4 M40i

İşte organizasyonun en beklenen modellerinden biri BMW Z4. Markanın yenileyeceğini duyurduğu günden bugüne merakla beklenen otomobili olan Z4, yeni haliyle konsept olarak tanıtılan modele çok benziyor.

5- Mercedes-Benz Silver Arrow

Mercedes’in elektrikli otomobillerine verdiği isim olan EQ, Silver Arrow ile daha sportif bir görünüme kavuşmuş durumda. Bu model gelecek yıllarda karşımıza çıkacak olan elektrikli spor otomobil modellerinin tasarımı hakkında bize bilgi veriyor. Tabi ki Mercedes’in spor otomobil modelleri…

6- Lamborghini Aventador SVJ

İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini’nin V12 silindirli modeli olan Aventador’un en hızlısı karşınızda. Amerika’ya gelmeden önce Almanya’nın “Yeşil Cehennemi”‘nde rekor kıran otomobil oldukça aerodinamik detaylara sahip.

7- Polestar 1

Volvo’nun resmi modifikasyon şirketi olan Polestar, biz sizden ayrılıp marka oluyoruz demişti. Volvo’dan bu konuda tam anlamıyla faydalanan Polestar’ın ilk modeli ise 1. Hibrit motor teknolojisiyle gelecek olan otomobil merak uyandıran modeller arasında!

8- Honda NSX

Avrupa’da ve ülkemizde Honda olarak satışan NSX, Amerika’da Acura ismiyle satın alınabiliyor. NSX, yeni renklere ve güncellemelere kavuşarak Pebble Beach’te karşımıza çıktı!

9- Rimac C_Two

Hırvat üreticinin ikinci modeli olan C_Two, tamamıyla elektrikle çalışıyor. Son günlerde Porsche’nin de bu markaya yatırım yaptığını hatırlarsak, ne kadar önemli olduğunu vurgulamış oluruz sanırım!

10- Infiniti Prototype 10

11- Audi PB 18 e-tron

Audi markasının elektrikli spor otomobil modeli PB 18 e-tron da bu organizasyondaydı.