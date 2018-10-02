İşte Skoda’nın yeni RS otomobili

Markanın gelecekte üreteceği hızlı otomobillerinin neye benzediğini gösteren modeli olan Vision RS, Paris Otomobil Fuarı'nda ortaya çıktı. Keskin tasarım detayları, kompakt yapısı ve hibrit motor teknolojisiyle otomobil rakiplerine kolay lokma olmadığı gösteriyor!

Skoda Vision RS, 1.5 litrelik, 150 beygir güç üreten TSI motora ve bu motoru destekleyen 75 kW’lik elektrik motoruna sahip. Araç bu iki motoru sayesinde toplamda 245 beygir güç üretecek. 0’dan 100 km/s hıza ise 7.1 saniyede ulaşacak. Ayrıca Vision RS’in 80-120 km/s ara hızlanması da 8.9 saniye!

Otomobilin en önemli özelliklerinden biri de günümüzde en çok konuşulan CO2 salımı. Vision RS ve sahip olduğu yeni motor teknolojisi otomobil km’de 33g CO2 salımı yapmasına sebep oluyor. Plug-in hybrid yani kablo ile şarj edilebilen bir teknolojisi olan bu elektrik motorlu Skoda, 2.5 saatte tam dolu pil oranına erişebiliyor. Hızlı şarj ünitelerin haricinde evinizden de şarj edebiliyorsunuz.

Bu otomobil markanın RS modellerinin DNA’sını gözler önüne seriyor. Gelecekte karşımıza çıkacak olan hızlı Skoda modellerinde bu otomobilden izler görebilirsiniz. Ayrıca 1.5 TSI motorla kombine edilen elektrik motoru ve bu hibrit yapı belkide VW çatısı altında bulunan diğer modellerde de karşımıza çıkabilir…