İşte Türkiye’nin en çok satan modelleri

Haziran ayını bitirmemiz ile birlikte otomotiv pazarına ait yarı yıl haberleri ve verileri de önümüze çıkmaya başladı. Biz de sizler için yılın ilk yarısına göre en çok satan modelleri bir araya getirdik.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı altı aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,92 azalarak 353.348 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı altı aylık dönemde ise 401.158 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2018 yılı Haziran ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,82 oranında azalarak 275.870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 305.924 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,64 azalarak 77.478 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 95.234 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 51.037 adet oldu. 83.658 adet olan 2017 yılı Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 38,99 oranında azaldı.

2018 yılı Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,69 azaldı ve 41.225 adet oldu. Geçen sene 66.164 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Haziran ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Haziran ayına göre yüzde 43,91 azaldı ve 9.812 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17.494 adet satış yaşanmıştı.

Bu veriler ışığında yılın ilk 6 ayına göre en çok satan binek otomobiller;

1- Renault Megane

Megane, Sedan gövde tipiyle ülkemizdeki liderliğini koruyor. Otomobilden ilk altı ayda toplam 18 bin 406 adet satılmış. Ancak mayıs ve haziran satışlarına baktığınızda 3265’ten 2569’a olan bir gerileme görüyorsunuz.

2- Fiat Egea Sedan

Egea Sedan, Megane Sedan gibi ülkemizde üretilen modellerden. Bu otomobilin satış rakamları ise ilk altı ayda toplam 16 bin 898. Egea Sedan’ın Mayıs, Haziran ayı satış değişimi ise 4674’ten 2589’a geriledi.

3- Renault Clio

Markanın ülkemizde üretilen bir diğer modeli olan Clio, ilk altı ayda toplam 14 bin 856 adetlik satışa ulaştı. Mayıs ayında 3072 adet satan Clio’dan Haziran ayında 2856 adet satıldı.

4- Volkswagen Passat

Alman markanın en lokomotif modeli olan Passat ülkemizde ilgi görmeye devam ediyor. Otomobil ilk altı ayda toplam 11 bin 337 adet satıldı. Mayıs ayında 2325 adet satan otomobil haziran ayında 1836 adet satış rakamına ulaşabildi.

5- Honda Civic Sedan

Ülkemizde üretilen bir diğer model olan Civic Sedan ise bu ayki satış adetiyle birlikte Corolla’yı geçerek ilk 5’te yer almayı başardı. Otomobil ilk altı ayda toplam 11 bin 62 adetlik satış rakamına ulaştı. Ayrıca mayıs ayında 2041 adet satılan otomobilden haziran ayında 2002 adet satıldı. Böylece Civic satışlarındaki istikrar bu ayda devam etmiş oldu.

Binek otomobiller arasında durum bu şekilde oldu. Ayrıca bu modellerin ülkenin en çok satan modeller olduğunu da belirtmemizde fayda var.

Peki SUV modellerindeki durumlar nedir?

1- Nissan Qashqai

Hem Avrupa’nın hem de Türkiye’nin yıllardır en çok satan SUV modeli olan Qashqai, bu unvanını korumaya devam edecek gibi… Otomobil ilk altı ayda toplam 7669 adetlik satıldı. Ancak mayıs ayında 2131 olan satış adeti, haziran da 1330’a geriledi.

2- Dacia Duster

Eskisi gibi yenisi de pazara tutunmayı bildi. Otomobil ilk altı ayda 6937 adetlik satışa ulaştı. Ancak Duster’ın mayıs ve haziran aylarını karşılaştırdığımızda kaybın büyük olduğunu görüyoruz. Mayıs ayında 1690 adet satan otomobilden haziran ayında 765 adet satılmış…

3- Peugeot 3008

Fransız markanın en önemli modellerinden biri olan 3008 ülkemizde beğenildi. İlk altı aydaki toplam satış adeti 4416 oldu.

4- Hyundai Tucson

Hyundai’nin kompakt SUV modeli olan Tucson ilk altı ayda 2998 adetlik satışa ulaştı. Ancak mayıs ayında 724 adet satan otomobilden haziran ayında 301 adet satıldı.

5- Honda CRV

Honda CRV ise ilk altı ayda 1740 adetlik satış rakamına ulaştı. CRV’nin mayıs ayındaki satışları 438 olmuşken haziran ayında 301’e kadar geriledi.

İki önemli kasa tipindeki satışlara rakamsal olarak baktığımızda pazardaki daralmanın ne kadar olduğunu ve yılın sonuna doğru nerelere gidebileceğini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tüm bunlara ek olarak fiyatlardaki belirgin artışın segmentler arasında bir tercih değişimine sebep olmadığı da aşikar.

Türkiye otomotiv pazarının yıl sonundaki sonuçlarını değerlendirecek olursam, haziran ayı satışların göre toplam pazar bir milyonun altında kalacağa hatta 700-800 bin aralığında olacağa benziyor.

Premium markaların satış rakamlarına baktığınızda ise (özellikle BMW, Mercedes-Benz ve Audi) BMW’yi ayakta tutan 5 Serisi’nin satışları. Ancak Bavyeralı markanın SUV satışları geçen aya göre yüzde 50 gerilemiş.

Mercedes-Benz ise BMW’ye göre biraz daha sıkıntıya girmiş gibi gözüküyor. C Serisi’nin satış rakamı mayıs ayına göre yüzde 50 azalmış. Bu düşüş diğer modellerde de var.

Son olarak Audi’nin satışlarına baktığınızda da rakipleri gibi tüm modellerinde yüzde 50 azalma olduğunu görüyorsunuz. En hacimli satılan model olan A3 sedan mayıs ayında 440 adet satmışken, haziran ayında bu rakam 111’e kadar gerilemiş.

Son 5 yılın haziran ayı satışlarına bakarsanız da rakamların bu yıl ne kadar geriye gittiğini fark edeceksiniz.

Haziran 2014 : 47278

Haziran 2015 : 67766

Haziran 2016 : 71111

Haziran 2017 : 66164

Haziran 2018 : 41225