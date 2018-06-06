İşte yeni BMW X5!

Ekim ayında kapılarını açacak olan Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak X5, yepyeni haliyle bu fuardan önce karşımıza çıktı. Yeni X5 eski versiyona göre daha büyük, daha hafif ve daha teknolojik!

Yeni X5’i dışarıdan ilk defa gördüğünüzde otomobilin özellikle ön kısmının tasarımı yeni X3 ile benzer karakteristik tasarım çizgilerine sahip olduğunu fark ediyorsunuz. Bunun en belirgin olanları farlar, büyük böbrekler ve ön tamponun yapısı.

Yan profilden X5’e baktığınızda ise bir önceki versiyonla çokta büyük farklar olduğunu düşünmüyorsunuz bile.

Arka kısımda ise durumlar farklı. Önceki versiyonlara daha ince ve yere paralel olan stoplar bu durumun en belirgin özellikleri. İki parçalı bagaj kapağı ise X5’e daha fazla fonksiyonellik yüklemiş. Özellikle fotoğraftaki X5’in egzoz çıkışları da büyük ve dikkat çekici…

Otomobilin içine göz attığınızda ise yeni X3 ile benzer bir iç mekan sizi karşılıyor. 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, binek modellerden de hatırlayacağınız üç kollu direksiyon ve kalorifer çıkışları oldukça dikkat çekici. Ayrıca konsol ortasında konumlandırılan multimedya ekranı ise hem tasarım hem de yazılım olarak diğer modellerle tanıdık.

Yeni X5, 4945 mm uzunluğa, 2004 mm genişliğe ve 1791 mm yüksekliğe sahip, aks mesafesi ise 2975 mm. Bir önceki versiyonla kıyaslarsanız 36 mm daha uzun,66 mm daha geniş ve 19 mm daha yüksek olan yeni X5’in aks mesafesi de 42 mm daha arttırılmış! Yeni X5 bir önce versiyona göre boyut değiştirmesine rağmen 200 kg hafifletilerek, 1860 kg değeri yakalanmış.

Otomobil satışa 2 litre 3 litre ve 4.4 litrelik üç farklı motor alternatifiyle sunulacak. 2 litrelik motor 4 silindirli ve tanıdığımı bir motor, 3 litre ise 6 sıralı silindirli bir motor ve 4.4 litrelik motor ise 8 silindirli turbo beslemeli bir motor. Sizinde tahmin ettiğiniz gibi X5 M V8 turbo motora sahip olacak.