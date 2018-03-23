İşte yeni Volkswagen Touareg!

VW markasının merakla beklenen, büyük SUV modeli Touareg tanıtıldı. Çin'de bugün tanıtılan otomobil eski versiyonuna göre daha köşeli tasarımı,yeni teknolojileri ve motorlarıyla dikkat çekiyor.

Aylar, hatta yıllardır beklenen yeni Touareg tanıtıldı. Tanıtılan otomobil markanın Çin otomotiv pazarındaki amiral gemisi pozisyonunda. VW mühendisleri bu otomobili üretirken daha fazla bağlanılabilirik teknolojilerine, sürüş asistanlarına, konfor ögelerine ve multimedya sistemine odaklanmış. Tüm bunlara ek olarak da saf bir dinamizmi otomobile katmayı hedeflemişler.

Touareg 3. jenerasyonuyla Çin otomobil pazarında bugünden itibaren satılmaya başlandı. Bu pazarların haricinde Avrupa ve Rusya’da da satışına başlanacak. Otomobilin bir önceki jenerasyonuna kadar satışları tüm dünya genelinde bir milyona yaklaşmıştı. Olabildiğince konforlu ama bir o kadar da dinamik olacağı iddia edilen Touareg’in VW markası açısından daha fazla ve üst seviyede teknik altyapıyla oluşturulduğundan bahsediliyor.

Tamamıyla dijital olan gösterge paneli ülkemizde de satılan Tiguan, Golf ve Passat modellerindeki sistemden daha gelişmiş. 12 inç boyutundaki bu panele ekstra olarak 15 inçlik boyutta konsolun tam ortasına konumlandırılmış multimedya ekranı bulunuyor. Bu sistem üzerinden tüm iletişim, araç, yol ve ses sistemi bilgilerine ulaşabiliyorsunuz.

VW, yeni Touareg ile kullanıcı ve insan odaklılığını bir üst sınıfa da çıkartmış. Otomobilin kullanıcısına sunduğu sürüş asistanları, kontrol ve konfor ögeleri kişisel ihtiyaçlara göre düzenlenebiliyor ve böylece “Sizin Touareg’iniz” diye bu durumu tanımlayabiliyoruz.

Tanıtım esnasında davetlilere anlatılan en önemli şeyler arasında yeni asistanlar, yol tutuş becerisi ve konfor sistemleri yer alıyor. Bu özelliklerden öne çıkanlar arasında gece sürüş asistanı yer alıyor. Bu sistem gece sürüşlerinde karşınıza çıkacak olan hareketli ve hareketsiz nesneleri tanımlıyor ve size uyarılar gönderiyor. Şerit takip asistanı (Roadwork Lane Assist) bu sistem yarı otonom olarak çalışıyor ve şeridinizden dışarı çıkma durumunda direksiyona müdahalelerde bulunuyor. Front Cross Traffic Assist, bu sistem içerisinde otomobilde bulunan IQ.Light LED Matrix farlar yer alıyor. Ayrıca head-up display de içerideki yardımcılarınız arasında.

Otomobilin ölçüleri ve ağırlığında da değişiklikler var. Bİr önceki versiyona göre daha geniş ve uzun olan Touareg’in bagaj hacmi 697 litreden 810 litreye çıkmış. Eski ağırlığına göre 106 kg hafifleyen otomobilin komponentleri alüminyum ve yüksek teknolojili çelikle karışım olarak kullanılmış. Oranlama belirtmemiz gerekirse Touareg’in yüzde 48’i alüminyum yüzde 52’si çelik!

Yeni motorlara da kavuşan otomobilin başlangıç seviyesinde 286 beygir güç üreten 3 litrelik V6 dizel motor yer alıyor. V6 benzinli motor ise 340 beygir güç üretecek. V8 turbo dizel motor alternatifi ise 421 beygir güce kadar çıkacak. Ekstra olarak da yeni plug-in hibrit motor da seçenekler arasında. Bu motor ise Çin için hazırlanmış durumda ama Avrupa’da ne zaman olacağı belli değil. Hİbrit motorlu versiyonun gücü ise 367 beygir olacak.

Yeni Touareg markanın bugüne kadar üretmiş olduğu SUV ürünlerinin en üstünde yer alıyor. Ayrıca Toureq, VW markasının sahip olduğu teknolojiyi bize rahatça gösterdiği konsept bir model gibi. Marka SUV ürünlerin tercih edilme miktarına göre SUV segmentindeki genişlemesini tam olarak rekabetçi bir konuma getirdi. Markanın bu modelden sonra T-Roc Cabrio modelini SUV ürün gamı içerisinde tanıtacağı biliniyor!