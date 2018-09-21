İşte yılın SUV modeli ve en hızlı SUV’ler…

Alfa Romeo Stelvio’nun en güçlü versiyonu Stelvio Quadrifoglio, Almanya’nın önde gelen otomobil dergilerinden Auto Zeitung tarafından yılın SUV’u seçildi. 11 farklı markanın en güçlü SUV’larının karşılaştırıldığı yarışmada, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio yol tutuş özellikleri ve dinamik sürüşüyle rakiplerini geride bırakmayı başardı...

Alfa Romeo tarihinin ilk SUV modeli olan Stelvio, Quadrifoglio versiyonuyla yılın SUV'u seçildi. Almanya'nın önde gelen otomobil dergilerinden Auto Zeitung, 11 farklı markanın en güçlü SUV'larını karşılaştırdı. Düzenlenen yarışma sonucunda “2018 Yılın SUV'u” üstün yol tutuş özellikleri ve dinamik sürüşüyle rakiplerinden ayrılan Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio oldu.

Nürburgring'i 7 dakika 51.7 saniyede turlayarak dünyanın en hızlı seri üretim SUV’u unvanını kazanan Stelvio Quadrifoglio'da 2,9 litre V6 Twin-Turbo motor görev yapıyor. Stelvio'nun V6 Twin-Turbo motoru, 510 HP gücü sadece 150 milisaniyede vites değişimi gerçekleştirebilen 8 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe birden aktarabiliyor. Stelvio Quadrifoglio, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,8 saniyede ulaşıyor.

Stelvio bu yarışmada birbirinden güçlü ve lüks modellerle bir araya geldi. Aslına bakarsanız bu organizasyonun “Dünya’nın En Hızlı SUV modelleri”nin bir araya getirilmesinden ibaretti. Birinci Stelvio olsa da rakipleri de pek zayıf değillerdi. İşte diğer modeller…

Maserati Levante S Q4

3 litre V6 twin turbo motor 430 beygir güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 5.2 saniyede ulaşıyor.

Bentley Bentayga

4 litre V8 twin turbo motor 550 beygir güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşıyor.

Jeep Grand Cherokee Track Hawk

6.2 litre V8 kompresörlü motor 710 beygir güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 3.7 saniyede ulaşıyor.

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Tesla Model X P100 D

Önde ve arkada iki elektrikli motor 733 beygir güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 3.1 saniyede ulaşıyor.

Lamborghini Urus

4 litre V8 bi-turbo motor 650 beygir güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 3.6 saniyede ulaşıyor.

Porsche Cayenne Turbo

4 litre V8 bi-turbo motor 550 beygir güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 3.6 saniyede ulaşıyor.

Range Rover Sport SVR

5 litre V8 kompresörlü motor 575 beygir güç üretyor. 0’dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşıyor.

Audi SQ7 TDI

4 litre V8 bi-turbo motor 435 beygir güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 4.8 saniyede ulaşıyor.

BMW X6 M

4.4 litre V8 bi-turbo motor 575 beygir güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 4.2 saniyede ulaşıyor.

Mercedes-AMG G63

4 litre V8 bi-turbo motor 585 beygir güç üretiyor. 0’dan 100 km/s hıza 4.5 saniyede ulaşıyor.

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