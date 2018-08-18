Isuzu ve kadın pilotları Transanatolia yarışını tamamladı!

Uluslararası arenada Türkiye’nin en önemli motor sporları yarışlarından biri olan Transanatolia Ralli Raid, 4-11 Ağustos tarihlerinde düzenlendi. Bu sene yarışa katılan tek kadın yarış takımı olan Anadolu Isuzu Yarış Takımı, Isuzu D-Max yarış otomobiliyle 2985 km’lik zorlu parkurları geride bırakarak yarışı tamamladı.

İzmir'de 4 Ağustos tarihinde start alan ve yine İzmir, Efes'te 11 Ağustos tarihinde sonlanan 2985 km'lik Transanatolia Rallisi boyunca Isuzu D-Max yarış otomobilinin pilot koltuğunda Yeşim Nur Mantaş ve co-pilot koltuğunda Pınar Çelikel oturdu. Zorluk derecesi ileri seviyede olan yarış 7 farklı günde düzenlendi. Bazı etapları 500 km'nin üzerinde mesafeye, 2500 metre yüksekliğe sahip 22 özel geçişe ve 12 saat süren, dayanıklılık gerektiren etaplara sahne olurken, Isuzu D-Max yarış otomobili ve pilotlar yarış sonuna kadar istikrarlı şekilde ilerledi.

7 günde toplam 2850 km'lik parkuru aşan Anadolu Isuzu kadın yarış pilotları, İzmir, Kütahya, Ankara, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Karaman, Burdur, Denizli üzerinden gidip yine İzmir'de yarışı bitirme başarısını gösterdi.

Türkiye'nin kültürel ve tarihi mekânlarının öne çıkarıldığı bir rota üzerinde düzenlenen Transanatolia Rallisinde yarışmacılar bir gün göl kenarında kamp yaparken, diğer gün Roma döneminden kalma tarihi eserlerin içinden geçerek yarıştı. Sagalassos'tan, Salda Gölüne, Hierapolis'ten Ihlara Vadisi'ne kadar onlarca doğal güzelliğin içinden geçerek yarışı tamamlayan Anadolu Isuzu Ralli Takımı ilk kez katıldığı Transanaolia'da Türkiye'de üretilen Isuzu D-Max ile dayanıklılığını kanıtlamış oldu.

Transanatolia Rallisinde ilk kez bir pick-up araçla yarıştıklarını belirten Anadolu Isuzu Yarış Takımı Co-Pilotu Pınar Çelikel “Bizleri çok zorlayan ancak takım olarak büyük deneyim kazandığımız bir yarış oldu. Geçtiğimiz parkurlar ne kadar zorsa, Isuzu D-Max bir o kadar güçlü ve dayanıklıydı. Ufak birkaç kaza yapsak da yarış takımımızın mekanikerleri özverili çalışmalarıyla bizi ertesi günkü etaplara hazırladı ve 7 günün sonunda yarışı tamamlama başarısını gösterdik. Transanatolia Rallisinde kadın yarış takımı olarak tozu dumana kattığımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Tek kadın yarış takımı

Zorlu Transanatolia yarışının tek kadın yarış takımı olan Anadolu Isuzu Yarış Takımı, bu özelliğiyle de seyircilerin dikkatini çekti. Uzun yıllar motor sporlarına ara veren Anadolu Isuzu Yarış Takımı, firma bünyesinde kadın çalışanları için başlattıkları pozitif ayrımcılığı hayatın her alanında devam ettirerek ralli parkurlarına da taşıdı. Anadolu Isuzu'nun kadın pilotları Yeşim Nur Mantaş ve Pınar Çelikel, güçlü ve dayanıklı Isuzu D-Max ile Transanatolia Rallisi'nde 454 kapı numarasıyla yarıştı.