İsveç konforu

Volvo'nun orta ölçekli sedan modeli olan S90'a daha yakından bakmaya ne dersiniz? 2 litrelik dizel motoru, dört tekerlekten çekiş sistemi, Inscriptiondonanımı ve şık tasarımıyla S90 ile olan maceramıza başlayalım.

S90 ile ilk defa 2016 yılında Kuzey Amerika Uluslararası otomobil Fuarı’nda tanışmıştık. Volvo’nun İsveç metali adı altında ürettiği ikinci modeli olan S90 orta ölçekli sedan modeller arasında kendisine yer bulmaya çalışacaktı.

Sade ve şık tasarımı sayesinde dışarıdan onu gördüğünüzde güven ve kolay tanınabilirliği size veriyor. Sonrasında ise Thor’un çekici şeklinde olan gündüz farları ve geniş motor ızgarası merhaba diyor.

Yan profilden S90’a baktığınızda özellikle ön çamurluk ile kapı arasındaki mesafenin standart otomobillerden daha geniş olduğu gözünüze çarpıyor. Bu detay hem otomobilin iç kısmının geniş olmasını sağlıyor hem de araca premium hava katıyor. Ayrıca güvenlik açısından da oldukça önemli bir detay.

Yan profilde bir dikkat çeken unsur daha var o da otomobilin çok kollu jantları. 19 inç boyutunda olan olan jantlar XC60 ve XC90 modellerinde de farklı ebatlarda tercih edilebiliyor.

Otomobilin boyutlarına bakacak olursak S90, 4963 mm uzunluğa, 1879 mm genişliğe, 1443 mm yüksekliğe, 2941 mm de aks aralığına sahip. Ayrıca araç 500 litre bagaj hacmine sahip.

Aracın arkasına geçtiğinizde ise öne göre daha çirkin bir görünüm sizi karşılıyor. C formunda olan stoplar arka bölümü domine ederken stopların arasında kalan marka logosu biraz kaybolmuş gibi…

Sürücü kapısını açıp aracın içine göz attığınızda ise dikey konumlandırılmış efsane multimedya ekranı karşınıza çıkıyor. Bu ekran üzerinden otomobille alakalı aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliyorsunuz.

Bu detayların haricinde diğer modellerden hatırlayacağınız 3 kollu direksiyon, dijital gösterge paneli sürüş esnasında bütün işlerinizi kolaylaştırıyor.

S90’ının yeni D5 motoruna gelecek olursak işler biraz değişiyor. Motor, 235 beygir güç ve 480 Nm tork üreten 2 litrelik dört silindirli dizel bir ünite. TSI motor sisteminde yer alan bir sisteme sahip olan D5 motor, alt devirlerde motora elektrik motoru sayesinde ürettiği havayı pompalayarak aracın daha hareketli olmasını sağlıyor. BU sistemden dolayı otomobilin gücü ve tork değerleri alışkın olduğumuz dizel motor normlarının üzerinde.

Sürüşe başladığınızda ise en alt devirden en üst devirlere kadar bu durumu hissediyorsunuz. 2 litre dizel değil de 2.5 dizel motorlar gibi performanslı olan motor sizi 0’dan 100 km/s hıza 7 saniyede ulaştırmayı başarıyor. Dört tekerlekten çekiş sistemi kuru zeminde çok fazla kendisini göstermiyor. Ancak viraj giriş ve çıkışlarınızda ayak bileklerinize olan hükmünüz biraz zayıfsa önden kaymalara hazırlıklı olun.

Otomobili kullandığım şehir içi trafiğinde bana 8.9 lt / 100 km gibi güzel denebilecek bir yakıt tüketim verisi sundu. Bu değeri biraz daha aşağı çekmenin sizin elinizde olduğunu belirtmeliyim.

Süspansiyonları ve ses yalıtımını soracak olursanız, oldukça sessiz bir biçimde seyahat ettiğinizi belirtmemde fayda var.

Otomobil ülkemizde D4, D5, T6 ve T8 Twin Engine (hibrit) olarak 2 dizel, 1 benzinli ve 1 hibrit olarak satılıyor. Momentum, Inscription ve R-Design da donanım paketleri. Aracın satın alma fiyatı ise 439 bin 225 tl’den başlıyor.