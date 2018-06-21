İsveçli ama Amerika’da doğdu

Volvo Cars, Güney Carolina, Charleston’da, şirketin ABD’deki ilk fabrikasında üretilen orta boy premium spor sedan yeni S60’ı tanıttı.

Hem üretim tesisini hem de yeni modelini karşımıza çıkaran Volvo, son yıllarda ne kadar çok yol aldığını resmen gözler önüne seriyor. Bu ilerlemenin son örneği ise markanın orta ölçekli sedanı S60 oldu!

Volvo Cars Başkan ve CEO'su Håkan Samuelsson, “Yeni S60, yaptığımız en heyecan verici Volvo otomobillerinden biri. Yeni S60, Volvo Cars için daha fazla büyüme fırsatı yaratacak, ABD ve Çin pazarlarında güçlü bir pozisyon almamızı sağlayacak gerçek bir sürücü otomobili” diye bir giriş yaptı.

Yeni S60, dizel seçeneği olmayan ilk Volvo otomobil olarak şirketin elektrifikasyonu destekleyen endüstri lideri yaklaşımını ve geleneksel içten yanmalı motorların dışında uzun vadeli bir geleceğin olduğunu gösteriyor. Volvo Cars, 2017 yılında, 2019 yılından itibaren tüm yeni modellerinin elektrikli bir altyapıya sahip olacağı stratejisini açıklayan ilk global otomobil üreticisi olmuştu.

Çok fazla teknik detaya girmeden otomobilin dış ve iç tasarımını kısaca yorumlamak isteriz. S60’ın yeni görünümü nasıl olacak aslında ciddi bir meraktı ancak V60 modelinin tanıtılmasının ardından akıldaki bazı soru işaretleri ortadan kalktı, özellikle de otomobilin yüzüyle alakalı olanları…

Yeni S60’a baktığınızda otomobilin S90, V60 ve XC60’ın sahip olduğu bakışları barındırdığını görüyorsunuz Özellikle Thro’un çekici adında adlandırılan gündüz farları ve geniş motor ızgarası markanın tasarım kimliğini vurguluyor.

Otomobilin yan profilden görünümü ise markanın sade tasarım çizgisiyle şekillenmiş durumda. Çok fazla göz yoran detaylara sahip değil ve bu durum S60’ın sade duruşunu destekliyor.

En çok merak edilen arka kısım tasarımı için otomobilin arkadan görüntüsüne baktığınızda S90’dan hatırlayacağınız C formunda stoplar görünümü domine ediyor. Bu C şeklinde olan stopların üst kısımları S90’dakine göre daha uzun ve bu durum otomobilin arkadan olan sportif görünümüne katkı sağlamış.

Yeni S60’ın iç tasarımına göz attığınızda ise markanın diğer modellerinde oluşturduğu iç mekanları burada da devam ettirdiğini görüyorsunuz. Volvo Cars’ın Sensus Connect bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay, Android Auto ve 4G ile tamamen uyumlu çalışırken sürücülerin her zaman bağlı olmalarını sağlıyor.

Tablet tarzı dokunmatik bir ara yüz olan sezgisel kontrol, otomobilin fonksiyonlarını, navigasyonu, bağlı servisleri ve araç içi eğlence uygulamalarını bir araya getiriyor.

Ön konsolun ortasında yer alan bu ekranın hemen sağ ve solunda bulunan havalandırma kanalları, S90’daki gibi dikey olarak konumlandırılmış.

Yeni S60'ta turbo-şarjlı ve super-şarjlı olmak üzere iki ayrı elektrikli ve benzinli hibrit motor seçeneği bulunuyor. Volvo'nun T6 Twin Engine AWD elektrikli hibrit motoru toplam 340hp güç üretirken, ödül sahibi T8 Twin Engine AWD elektrikli benzinli hibrit ise 400hp güç üretiyor. Lansmanda ayrıca Volvo'nun kendisini ispatlamış T5 ve T6 benzinli motorları da yer alacak.

Yeni S60, tıpkı bu yılın başlarında piyasaya sürülen premium orta boy estate yeni V60, her biri sektör lideri güvenlik derecelerine sahip 90 Serisi otomobiller ve ödüllü XC60 gibi Volvo Cars’ın kendi Ölçeklendirilebilir Ürün Mimarisi (SPA) platformu üzerinde üretiliyor ve aynı güvenlik teknolojisi ve bilgi-eğlence sistemini taşıyor. Bu durum, yeni S60’ı yoldaki en güvenli otomobillerden biri haline getiriyor.

Otomatik fren teknolojisine sahip City Safety, yayaları, bisikletlileri ve büyük hayvanları algılayabilen piyasadaki tek sistem olarak sürücünün olası çarpışmalardan kaçınmasına yardımcı oluyor. City Safety, orta ölçekli sedan segmentinde bir dünya ilki olacak şekilde, artık karşıdan gelen çarpışmalardan kaçınmak için de otomatik frenleme yapıyor.

İyi işaretlenmiş yollarda, 130 km/s hıza kadar sürücüyü direksiyon, hızlanma ve frenleme ile destekleyen opsiyonel Pilot Assist sistemi, artırılmış viraj performansı ile daha da geliştirildi. S60'da ayrıca Run-off Road Mitigation, Oncoming Lane Mitigation ve diğer direksiyon destek sistemleri de yer alıyor. Opsiyonel olarak sunulan otomatik frenleme desteğine sahip Kavşak Trafik Uyarısı, aracın içindeki ve dışındaki insanlar için güvenliği daha da artırıyor.

Yeni S60’ın elektrikli versiyonları -Volvo Cars’ın elektrik performans kolu Polestar tarafından geliştirilen- Polestar Engineered adlı bir performans paketi sunuyor. Sadece T8 Twin Engine elektrikli hibrit modeline özel olarak sunulan Polestar Engineered, S60 T8'in kombine güç çıkışını 415hp’ye kadar çıkartırken, otomobilin jantlarını, frenlerini, süspansiyonunu ve motor kontrol ünitesinin performansını da yükseltiyor.

Yeni Volvo S60 Türkiye'de 2019'da satışa sunulacak.