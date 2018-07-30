İzmitli i20’ye makyaj!

Koreli markanın b segmentindeki modeli olan i20, Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında üretiliyor. Otomobil geçirdiği makyaj operasyonu sonucunda sozcu.com.tr'nin konuğu oldu. İşte makyajlanan i20'ye ne oldu?

Öncelikle otomobilin dışından anlatmaya başlamak istiyorum. Markanın kendi bünyesinde oluşturduğu ve performanslı modellerine verdiği isim olan “N” takısı Hyundai’ye yeni bir gövde rengi kazandırmıştı. Makyaj operasyonlu otomobili ilk gördüğümde gözüme çarpan en önemli detayı bahsettiğim bu gövde rengi oluyor. İ30 N mavisi olarak geçen bu renk, daha çok opak renkli bir gri gibi…

Önden otomobile baktığınızda yenilenen far grubu ve motor ızgarası durumun farklılığını gösteriyor.

Aracın yanına geçtiğinizde ise yeni tasarımlı jantlar makyaj operasyonunda yan profilin en önemli noktası.

i20’nin arkasına geçtiğinizde ise durum tamamen değişiyor. İki parçalı ve yere paralel olarak tasarlanan stoplar, kazandığı led teknolojisiyle daha çok göze çarpan bir durumda olmuş.

i20’nin dışındaki farklılık bu şekilde iken aracın sürücü kapısını açıp içeriye göz attığınızda gözünüze ilk çarpan detay, yenilenmiş ve dahada büyümüş olan multimedya ekranı oluyor.

Bu ekran üzerinden müzik sistemine, geri görüş kamerasına, navigasyona kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca Bluetooth ya da data kablosuyla bağlanan Android yada Ios yazılımlı telefonlarınıza da CarPlay ve Auto yazılımlarıyla erişmeniz mümkün. Makyajlı i20’nin iç mekanında daha yeni bir detay ne yazık ki yer almıyor.

Otomobilin en büyük farklılıklarından biri de teknik detaylarında gizli. Makyaj kapsamında 1 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli motora ve 7 ileri DCT şanzımana kavuşan i20 artık daha modern, performanslı ve çevreci.

Bu 3 silindirli turbo motor 120 beygir güç ve 172 Nm tork üretiyor. Otomobilin ortalama yakıt tüketimi 5.3 lt / 100 km iken 121 g/km’lik CO2 salımı söz konusu.

i20’nin bu motoruyla alakalı detaylar vermem gerekirse, şanzımanla olan uyum oldukça keyifli bir sürüşe sebep veriyor. Ancak keyiften kastım sadece ekonomik anlamda. Hyundai’nin çift kavramalı şanzımanı özellikle ekonomik olması için tasarlanmış bir yapıda ve bu durum 1 litrelik motorda da rahatlıkla anlaşılıyor.

Motor maksimum torkunu 1500-4000 d/d aralığında veriyorken bu aralıkta vites değiştirildiğinde bir üst dişli motoru tekrar bu devir aralığında tutuyor. Bu da aracın hızlanması için zor bir durum oluşturmuyor ve siz gaz pedalına daha fazla basma gereği duymuyorsunuz. Şanzımanın bu yapısıyla daha önce Accent Blue, i30 CRDi ve Tucson’da da karşılaşmıştım. Hyundai bu konuda işini tam anlamıyla yerine getiriyor.

Sürüş esnasında otomobil ani hızlanma isteklerinize yürekten cevaplar vermiyor ama gitmeye eğilimli motor az da olsa gönlünüzü alıyor. Yüksek hızlara ulaşmanız gündelik yollarda zor olduğu için aracın yol tutuş performansı, sürücüde iyi bir izlenim bırakıyor. Elden geçirilen yol ve motor sesi yalıtım ögeleri işlerini iyi yapsa da özellikle motoru yüksek devirlere tırmandırdığınızda işler biraz zorlaşıyor.

Son olarak süspansiyonlardan bahsetmem gerekirse, i20 aslında biraz daha sert karakterli bir süspansiyona sahip olabilirdi. Aslına bakarsanız bu durum birazda ne beklediğinizle alakalı, benim gibi bu işi yapan insanlar sürekli yeni ve farklı otomobillere binmekten dolayı bazı dezenformasyonlar yaşayıp isteklerini farklı noktalara çekebiliyor…

Otomobil ülkemizde 1.0 Turbo GDI, 1.2 MPI, 1.4 MPI ve 1.4 CRDi(dizel) motor seçenekleriyle satın alınabiliyor. 1.4 MPI motorlu versiyon 4 ileri tam otomatik şanzımanla satın alınabilirken 1.0 T-GDI motorlu versiyonu 7-DCT ile satın alabiliyorsunuz. Diğer iki motor olan 1.2 MPI ve 1.4 CRDi ise manuel şanzımanla satın alınabiliyor.

i20’nin jump, style ve elite adı altında 3 farklı donanım paketi bulunuyor, otomobilin satış fiyatı ise 82 bin 50 tl’den başlıyor. Test aracımızın satış fiyatı ise 113 bin 200 tl!