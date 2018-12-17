Jaguar Land Rover 5000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

40 bin kişiye istihdam sağlayan Jaguar Land Rover, 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Guardian gazetesinin haberine göre Britanya’nın en büyük araç üreticisi olan ve 40 bin kişiye istihdam sağlayan Jaguar Land Rover, binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Habere göre hali hazırda Solihull fabrikasında 1000 sözleşmeli işçiyi çıkaran Jaguar Land Rover, Ocak ayı içinde 2,5 milyar GBP büyüklüğünde bir tasarruf planı açıklamaya hazırlanıyor.

Ocak ayı içinde açıklanacak planda 5 bine varan sayıda personelin işten çıkarılmasının yer alacağı öngörülüyor.

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