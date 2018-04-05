Jaguar Land Rover Amerika’da fabrika mı kuracak?

Dünya SUV pazarının büyük bir bölümünü elinde tutan Amerika, bu defa Jaguar Land Rover'ın bu coğrafyada fabrika kurma isteğini konuşuyor. Bir çok SUV üreticisi için önemli bir lokasyon olan Amerika'da Volvo markası 81 bin adetlik satış yapmasına rağmen Güney Karolina'da fabrika kurmuştu...

Wards Auto’nun JLR CEO’su ile yaptığı röportajda Ralf Speth, böyle bir planlarının olduğunu belirtmişti, ayrıca Speth, “Amerika’daki üretim tesisini kurmak için belirli bir talep sınırını aşmamız lazım” diye de açıklama yapmıştı. Fabrika kurulumu için ne kadarlık bir hacme ihtiyaçları var bilinmiyor ancak Jaguar Land Rover markalarının SUV modellerinin Amerika’daki satışları oldukça iyi. Üretim tesislerinin Amerika’da da olması JLR’ye Amerika üzerinden kolay bir dağıtım imkanı da sağlayacağını hatırlatmamızda fayda var.

Geçen yıl Jaguar Land Rover Kuzey Amerika’da 128.097 adet satış rakamına ulaşmıştı. Bu rakama ulaşmalarındaki en önemli iki model ise Range Rover Sport ve Jaguar F-Pace. Ancak JLR’nin hiç bir modeli 20 bin adetlik satış rakamına ulaşamadı bu durumda tesis açılmasını negatif etkiliyor.

Volvo’nun yıllık satış rakamı geçen yıl 81 adetin biraz daha üzerindeydi, Güney Karolina’daki fabrikanın satış adetine rağmen çalışıyor olması Jaguar Land Rover için de üretim tesisi kurulmasının hayal olmadığını gösteriyor. Ayrıca yeni S60 modelinin de bu fabrikada üretilecek olması satış rakamlarının Volvo için yıl sonunda 100 bin adet olacağını gösteriyor.