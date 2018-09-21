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Jaguar otonom araçlarına hareketli gözler taktı

Yayalar ve bisikletçiler otonom araçlara güvenmekte zorlanırken, Jaguar, otonom aracın yaya ve bisikletlileri fark ettiğini belirtmek amacıyla, araçlarına yayalarla "göz göze gelen" sanal gözler taktı.

android-time 12:16 21 Eylül 2018
Haberler Otomotiv
Jaguar otonom araçlarına hareketli gözler taktı
Yayalar ve bisikletçiler otonom araçlara güvenmekte zorlanırken, Jaguar, otonom aracın yaya ve bisikletlileri fark ettiğini belirtmek amacıyla, araçlarına yayalarla "göz göze gelen" sanal gözler taktı.

Jaguar Land Rover firmasının yaptığı bir araştırmmaya göre yayaların yüzde 63´ü, otonom araçların sayısı arttıkça, sokaklarda yürümenin daha az güvenli olacağına inanıyor. Davranışsal psikologlarla çalışan Jaguar, insanlarda güven duygusunun nasıl çalıştığını inceleyerek, araçların yayalarla bilgi paylaşabilmesi için yeni yollar arıyor.

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Bililm insanlarının analizlerine göre yayalar karşıdan karşıya geçerken sürücülerle göz göze gelerek kendilerini güvende hissediyorlar. Jaguar Land Rover´ın gezerlik geleceği araştırma görevlisi Pete Bennett, “Otonom araçların insanlara, kendilerini fark ettiği mesajını verebilmeleri, yarının otomatik dünyası için oldukça önemli bir gelişme” dedi.

(DHA)

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