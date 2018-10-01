Jaguar’dan Paris çıkarması!

Jaguar Land Rover, geçmişini hatırlatan klasik araç modellerini, pazardaki liderliklerini temsil eden güncel ve geleceğe ışık tutan yeni modelleri ile 2 - 14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda sergileyecek.

Land Rover, Avusturya Kızılhaç'ı için hazırladığı bir Discovery acil durum müdahale aracını Paris Otomobil Fuarı'nda ilk kez

sergileyecek. Project Hero konsept aracından esinlenerek 18 ayda tasarlanan bu özel Discovery, fuarın ardından aktif hizmet vermek üzere Kızılhaç acil müdahale ekibinin filosuna katılacak. Land Rover'ın 70'inci yılına özel olarak, Land Rover Özel Araç Operasyonları birimi ve Avusturya Kızılhaç'ı ile birlikte geliştirilen Discovery'de yer alan 8 rotorlu drone dahil olmak üzere en son teknoloji iletişim ekipmanları ihtiyaç halinde aracın bir afet yönetim merkezine dönüşmesine yardımcı oluyor. 1954 yılından bu yana Kızılhaç'a destek veren Land Rover'ın eşsiz SUV'u, Paris’teki Range Rover SV Coupé ve Land Rover Series I ‘Reborn’un yanında otomobil tutkunlarıyla buluşacak.

Jaguar, 1968'de dünya tanıtımı yine Paris'te gerçekleştirilen XJ6 Seri 1'den bu yana 50 yıl boyunca üretilen 8 farklı XJ jenerasyonunu otomobil severlerin karşısına çıkaracak. İngiltere Bromwich'teki Jaguar Castle'dan hareket ederek Paris Otomobil Fuarı'na kara yoluyla gelecek olan bu benzersiz konvoy, Jaguar XJ'nin geçmişini, bugününü ve geleceğini temsil edecek. Jaguar'ın 50 yıllık geçmişe sahip XJ modellerinin 839 km sürecek bu yolculuğu sırasında, markanın tarihinde önemli yer işgal eden Jaguar Classic, Bicester Heritage Centre, Goodwood ve Le Mans yarış pistleri gibi önemli noktalar da ziyaret edilecek. Jaguar XJ, 50 yıl boyunca kraliyet ailelerinden iş dünyasına, sanat camiasından politikacılara kadar pek çok önemli ismin makam aracı olarak hizmet etti. 50 yıllık mazinin en yeni temsilcisi olan, özel seri XJ50'nin de fuarda boy göstereceği stantta ayrıca Jaguar'ın otomotiv sektöründe ses getiren yüzde 100 elektrikli modeli I-PACE de otomobil severlerle buluşacak.