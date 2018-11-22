Jaguar Land Rover’dan yüzde 25’e varan indirim!

Jaguar ve Land Rover, Black Friday adı altında 23-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olan indirimiyle Jaguar'ın F-Pace modelinde, Land Rover'ın da Discovery ve Range Rover Velar modellerinde indirim yapmaya hazırlanıyor.

23-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olan Black Friday fırsatları kapsamında, 2.0 lt 240 bg Ingenium dizel motora sahip Jaguar F-PACE Ultimate Sport Edition modeline, yüzde 25 oranında fiyat avantajıyla sahip olunabiliyor. Black Friday kapsamında çok avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak olan sınırlı sayıdaki Discovery ve Range Rover Velar modelleri de yüzde 20 oranında avantajlı fiyatlarla Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda yeni sahiplerini bekliyor.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.