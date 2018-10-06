Japonya’da ilk cep Hamilton’un!

Formula 1 yarışının 17. durağı olan Japonya'da pilotlar Suzuka pistinde sıralama turları için ter döktü. Sıralama turları sonucunda Mercedes AMG takımından Lewis Hamilton pole pozisyonunun sahibi oldu!

Sıralama turlarında sadece Ferrari yeşil logolu yağmur lastikleriyle pistteydi. Diğer takımlar yumuşak lastiklerle piste çıktılar. Son seansta Mercedes, Ferrari, Toro Rosso ve Force India pilotları pistteyken, RedBull’dan Max Verstappen ve Romain Grosjean’de pistteydi.

Atılan ilk turun arından kuru olan pistten dolayı Ferrari pilotları pite gelip lastiklerini değiştirdiler ve kuru zemine ayak uydurdular. Lewis Hamilton ilk hızlı turunda 1:27.760 ile liderliğe yerleşirken takım arkadaşı Bottas 1:28.059 ile ikinciliği aldı. RedBull pilotu Max Verstappen ise 1:29.057 ile üçüncü sıraya yerleşti. İşte sıralama turlarının tüm detayları;

Hamilton’un kazandığı pole pozisyonunun bir önemi daha vardı. Bu pole pozisyonuyla Hamilton kariyerindeki 80. pole pozisyonuna ulaşmış oldu. Japonya GP’si pazar günü saat(TSİ) 8:10’da yapılacak.