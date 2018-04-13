Jeep’ten yeni Compass kampanyası

Compass, yakıt verimliliğine sahip motor seçenekleri, özgün Jeep tasarımı, ‘on-road’ ve ‘off-road’ sürüş dinamikleri ve güvenlik teknolojileriyle ön plana çıkıyor.

Jeep Compass, Nisan ayına özel olarak hazırlanan kampanyalarla 2018 yılını yepyeni bir Jeep modeliyle geçirmek isteyen maceraperestlere sesleniyor. Kompakt SUV sınıfının iddialı temsilcisi Compass, 185 bin TL'den başlayan Nisan ayına özel fiyatıyla satışa sunulurken, tam 70 bin TL'ye kadar 20 ay vadeyle 1,07 faizli kredi imkânıyla da satın alınabiliyor.

Türkiye'de biri benzinli, ikisi dizel olmak üzere toplam 3 motor seçeneği ve 2 zengin donanım paketiyle satışa sunulan ve ülkemiz yollarıyla buluştuğu ilk günden itibaren büyük ilgi gören yeni Compass; yakıt verimliliğine sahip güçlü motor seçenekleri, özgün Jeep tasarımı, hem off-road hem de on-road sürüş dinamikleri ve yenilikçi güvenlik teknolojileriyle ön plana çıkıyor.