Karsan’dan büyük teslimat!

Karsan, segmentinin öncüsü olan 8.1 metre uzunluğundaki Atak ile son dönemde Türkiye’nin en büyük halk otobüsü teslimatını gerçekleştirdi. 249 adet otobüsünü yenileyecek olan Sivas S.S. 39 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifinin öncelikli tercihi Karsan Atak oldu.

Karsan, Türkiye'nin en büyük halk otobüsü teslimatını Sivas'a gerçekleştirdi. Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Bursa'da üretimini gerçekleştirdiğimiz Karsan Atak, hem iç pazar hem de dış pazarda fark yaratmayı sürdürüyor. Karsan Atak, şu anda 8.1 metre segmentinin öncüsü ve lideri konumunda bulunuyor. Modern bir tasarıma, alçak tabanlı ve engelli yolcu erişimine sahip, düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım maliyetleriyle dikkat çeken Atak otobüslerimizi Sivas halkının kullanımına sunduğumuz için oldukça sevinçliyiz. Sivas S.S. 39 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifine teslim ettiğimiz Atak'ların Sivas halkına hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Koridor ve koltuk yerleşimindeki tasarımı sayesinde, toplamda 60 kişiye kadar ulaşan yolcu kapasitesi alternatifleri sunan Karsan Atak, “Katlanabilir Engelsiz Erişim Rampası” ile her bir birey için toplu taşıma ilkesini gerçekleştiriyor. Karsan Atak'ın sahip olduğu Fiat Power Train (FPT) motor, Euro V ve Euro VI olmak üzere iki farklı emisyon seviyesine sahip motor seçenekleri, 186 HP güç ve 680 Nm tork değerleriyle çevrecilik, performans ve yakıt ekonomisini standart olarak beraberinde getiriyor. Arkada konumlanmış motor seyahat konforunu artırırken iç mekanda çok daha rahat hareket alanı sunuyor.