Kaynaşlı’da iki yarış bir arada!

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) sezonu 03-04 Kasım tarihlerinde Düzce Kaynaşlı’da gerçekleştireceği çifte organizasyonla kapatmaya hazırlanıyor. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Kaynaşlı Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek olan otokros ve tırmanma yarışlarının kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından ilgiliyle takip edilmesi bekleniyor.

3 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'dan itibaren Bolu-Ankara otoban yanında yer alan Kaynaşlı Motorsporları Merkezi'nde düzenlenecek olan otokros yarışları, Bursa ve İzmir'in ardından diğer illerden Türkiye Rallikros Şampiyonası finaline katılacak sürücüleri belirleyecek. Kurallar gereği finale katılacak sürücülerin 2018 yılı içinde en az üç mahalli otokros yarışına katılmaları ve kategorilerinde ilk beşe girmeleri gerekiyor. 3 ayrı yarış olarak koşulacak Kaynaşlı Otokros Yarışları 1.450 metre uzunluğundaki parkurda 3 farklı kategoride tekli çıkış olarak yapılacak. İlk yarış 13:00, ikinci yarış 14:30 ve üçüncü

yarış da 16:00'da başlayacak.

04 Kasım Pazar sabahı 07:30 – 09:00 arası idari ve teknik kontroller ile başlayacak olan Kaynaşlı Tırmanma Yarışı ise, 10:00-12:30 arasındaki 2 antrenman çıkışı ile devam edecek. Kaynaşlı Dipsizgöl Köyü – Topuk Yaylası arasındaki 6 km. uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden düzenlenecek olan yarışın 1.çıkışı 13:30'da, ikinci çıkışı 15:00'de ve üçüncü çıkışı ise 16:30'da verilecek. 2018 Türkiye Tırnamma Şampiyonası 6. ve son yarışı olan organizasyona, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri ev sahipliği yapacak.