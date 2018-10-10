Kia 27 bin aracını geri çağırdı!

Güney Koreli otomobil devi Kia, Niro modelinin hibrit motorlu versiyonunu geri çağırıyor. 1 Aralık 2016 ve 11 Eylül 2017 tarihleri arasında üretilen Nirohibritlerde elektrik sisteminden kaynaklı yangın çıkma olasılığı var...

Kia, hibrit motorlu modeli olan ve ülkemizde de satılan modeli olan Niro’nun elektrik sisteminde yangın çıkma olasılığından dolayı 27 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı. Araçlarda oluşabilecek sorunun güç rölesi düzeneğinden kaynakladığı ise gelen bilgiler arasında. Röle bağlantılarının geniş bir bağlantıya sahip olmamasından dolayı devrenin direnci artıyor ve bu da fazla ısı oluşmasına sebep oluyor. Birbirini tetikleyen durumlar sonucunda da yangın çıkma ihtimali artıyor.

Bu ısınma probleminden dolayı otomobil motor arızasına geçip, hareketini de durdurabiliyor. Sorunun çözümü içinse güç rölesi ısı artışından kaynaklı bir hasara sahipse tamamen değişecek, rölede böyle bir arıza yoksa da sadece düzenek değişecek.

Markadan yapılan açıklamada belirlenen tarihlerde üretilen otomobillerin tamamı 27 bin adet. Bu sorunun olabileceği otomobil sayısı ise yüzde 1’den az.